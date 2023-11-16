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竹北校區閒置…楊文科揚言討地 台大：照計畫蓋樓

聯合報／ 記者巫鴻瑋許維寧／連線報導
新竹縣長楊文科表示，將追蹤台大竹北校區進度，若未按照計畫，就要拿回土地。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科表示，將追蹤台大竹北校區進度，若未按照計畫，就要拿回土地。記者巫鴻瑋／攝影

台灣大學竹北校區閒置20年引發地方長期民怨，新竹縣議員蔡蕥鍹昨要求縣府硬起來，直接向教育部討地，縣長楊文科重話表示，若台大沒有照承諾的計畫蓋創新研發基地，「我們真的就要把這塊地拿回來」。台大回應，會依規畫及程序推動竹北校區NTU TECH的建設。

縣議員蔡蕥鍹質詢指出，台大竹北校區閒置多年，台大不願放手，縣府應該直接越過校方，向中央討要土地，不能再讓這塊精華區的超大土地毫無用途，「這塊地也是國家的，既然跟台大協商無果，何必再跟台大溝通」。

蔡蕥鍹呼籲，縣府應向國有財產署申請強制撥用，若能收回土地，就可興建完全中學或作為其他文教用途，以紓解新竹地區高中入學員額不足問題。

縣府地政處回應，因當初新竹縣提供台大校地屬於有償轉讓，不屬於無償提供，將研究申請強制撥用是否可行。

楊文科表示，台大竹北校區這塊地，縣府一直想盡辦法要收回，不過台大校長陳文章日前已承諾，台大對竹北校區已做完整規畫，將興建NTU TECH教學研發大樓，作為台灣科研的創新基地，所以縣府目前尊重台大的計畫，讓校方推動，但會持續追蹤進度。

楊文科強調，縣府會追查台大的進度到底有沒按照原先承諾的計畫進行，如果沒照計畫執行，「縣府就要把這塊地討回來」。

台大 新竹 楊文科

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