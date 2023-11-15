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大學生看不懂論文！台教授沒罵反「溫柔回應」 陸生第一次聽超感動
近期一間大學教授交代期末報告，大學生直言看不懂論文，教授非但沒當場不耐煩，甚至回應「你看不懂才是正常的」，讓一旁的大陸交換生同學聽了直喊第一次遇到「小感動」。
大陸交換生「還是不叫momo了吧」於小紅書發文表示，她在台灣學校的某門選修課，期末結課需要自選一篇論文做報告，有同學坦白沒看懂論文，老師回「沒關係，你看不懂那篇論文選一篇簡單的就好啦」，更說，「如果實在都看不懂也沒關係，那些論文本來就是給專家學者看的，對於其他人來說是有門檻的，所以你看不懂才是正常的，如果看得懂，啊那你可以去做專家了」。
老師還溫柔地說「既然沒辦法看懂全篇，那你挑看得懂的一部分來做報告就OK啦，實在不行講一些簡單的東西嘛，比如應用嘛，所以不用擔心啦~」
大陸交換生聽後感到意外，如果遇到不體諒學生的老師，應該會被指責說「肯定是沒花時間認真看」、「怎麼不去找學長姐請教」、「看不懂就繼續看呐」，因為這些她有經歷過，所以第一次聽到老師說這種話「小感動」。
台灣網友紛說「選修而已不會太難」，還建議「重點就是抓簡介跟結論」、「慢慢就會懂了」，不過，有山東網友質疑「遇到困難就躺平？」，江蘇網友也認為「快樂教育的話術而已」。
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