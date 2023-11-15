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AI助攻建築業 東海成立「未來事務所」

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
AI是時代的趨勢，東海大學以數位、跨域、博雅為三大教學定位，透過這次AI計畫的簽訂，進一步深化AI為東海特色。圖／東海大學提供
AI是時代的趨勢，東海大學以數位、跨域、博雅為三大教學定位，透過這次AI計畫的簽訂，進一步深化AI為東海特色。圖／東海大學提供

東海大學昨與三大建築師事務所，攜手成立「未來事務所─建築人工智慧發展聯盟」，透過導入AI技術提升建築產業流程與設計競爭力，未來可望縮短營建工時並提高效率。東海大學另與大渡山學會簽定全新AI計畫，推動全校性AI教育課程。

東海人工智慧中心主任羅文聰說，「未來事務所」以AI技術攜手三大建築事務所，建構與導入數據驅動、AI賦能、智慧設計的數位轉型目標，以建築產業需求，提升建築產業流程的效能與設計創意的核心競爭力。

東海大學校長張國恩說，學習AI不只重視數位技能，跨領域與軟實力的培養也尤為重要，校方成立未來事務所，東海與建築事務所的產學合作是最好例子，透過AI與建築的連結，與各領域專家共同推動，相信能孕育建築產業的創新人才。

推動AI計畫的大渡山學會理事長鄭清和說，AI席捲全球，大學生學習AI，不是實質幫助的問題，而是不學習AI就會被淘汰；「AI東海」就是以AI為重心的發展策略，東海全系所都將AI加入學程，學生不論科系，都可接觸AI理論及應用，對內根植AI於學生，對外以AI連結產業，讓學用合一。

東海大學建築系教授邱浩修說，成立未來事務所是建築業的一大步，透過AI建築資訊模型平台系統與建立生成式方法流程，加速建築專業領域從數位到智慧流程導入，因應未來居住環境更高效、永續、創新、韌性的設計趨勢。

建築師 東海大學

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