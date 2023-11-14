快訊

出發了 習近平晚間乘專機赴美國出席APEC峰會

號誌桿被撞歪...台東太麻里2車等紅燈突遭聯結車追撞 釀4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工人父國中學歷擁唯一興趣 意外培養雙孩成學霸：以我爸為榮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友有感而發，指出自己的父親雖然是工人、僅國中畢業，但他的日常興趣卻深深影響家中的兩名小孩。示意圖／Ingimage
一名網友有感而發，指出自己的父親雖然是工人、僅國中畢業，但他的日常興趣卻深深影響家中的兩名小孩。示意圖／Ingimage

家長的生活及教養方式，往往會影響小孩未來的發展。一名女網友曾在Dcard發文分享自己的醫生父親，即便年過半百將退休，生活中仍實踐「活到老、學到老」的職人精神，讓她相當驚訝，貼文掀起廣大迴響；後來也有網友有感而發，指出自己的父親雖然是工人、僅國中畢業，但他的日常興趣卻深深影響家中的兩名小孩。

原PO表示，爸爸年過七十只有國中學歷，一輩子不是當工人就是當小販，從小就很愛帶兄弟倆逛書展，不是買書給小孩，而是買他最愛的歷史書籍、文學類作品。慢慢的，原PO和弟弟在耳濡目染之下，在書展買的書有時候比爸爸還多，「鄰居在玩PS（即家用電動遊戲機），沒錢的我們只能讀書」。

就這樣，原PO在小學畢業前已經讀完了《孫子兵法》兩遍、《三國演義》各種版本，還有《三國志》、《水滸傳》、《紅樓夢》等各大名著，後來甚至連爸爸的藏書，諸如什麼俄國沙皇被革命軍推翻的書籍，一堆股票理財的書籍也拿來看，造就了原PO和弟弟很愛看書的興趣。

後來原PO考上了醫學系，弟弟則是考上了台大物理系，曾有一次原PO姑姑跟兄弟倆說，還好他們有努力念書，不然長大就像爸爸一樣，而原PO則是義正詞嚴地告訴她「我以爸爸為榮」，因為他深知如果不是爸爸以身作則，讓小孩培養好讀書的興趣，也很難讓他們打下優良基礎。對此，有網友搞笑直呼「孫子兵法在講什麼？」，有人則認為「爸爸只是沒機會讀書而已」。

爸爸 工人 台大 醫學系 學霸 Dcard

相關新聞

工人父國中學歷擁唯一興趣 意外培養雙孩成學霸：以我爸為榮

家長的生活及教養方式，往往會影響小孩未來的發展。一名女網友曾在Dcard發文分享自己的醫生父親，即便年過半百將退休...

教團籲全額補助私立大專校院調薪 教部僅願增加獎勵補助

高教工會今天（11/4）召開記者會，指明年調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，但若私校比照辦理，教育...

靜宜英文系跨領域培育人才 陳德齡、黃琇怡電影界發光發熱

靜宜大學英文系校友陳德齡及黃琇怡，因學習英語進入電影研究及產業發展；陳德齡擔任國家電影及視聽文化中心副執行長；黃琇怡成為...

17天逾千公里！日超馬選手關家良一跑步環島祈福 東吳師生陪跑

為了替世界和平祈福，日本超馬選手關家良一選擇跑步環台，今天在30名東吳大學師生陪跑下出發，估計17天總路程約1115公里...

嘉大30名校友農會總幹事 展售農特產祝賀母校104周年校慶

嘉義大學將於本月17日、18日於蘭潭校區舉辦「校友總幹事回娘家暨農特產品展售」，將有來自全台40家農會逾30名嘉大校友農...

72歲博士前校長去讀中文系圓夢 大葉大學新校長今走馬上任

大葉大學今（14日）舉行第十二任校長交接典禮，新任校長方文昌在大葉董事長韓繼綏監交下，從代理校長施英隆手中接下印信，大葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。