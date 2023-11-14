工人父國中學歷擁唯一興趣 意外培養雙孩成學霸：以我爸為榮

家長的生活及教養方式，往往會影響小孩未來的發展。一名女網友曾在Dcard發文分享自己的醫生父親，即便年過半百將退休，生活中仍實踐「活到老、學到老」的職人精神，讓她相當驚訝，貼文掀起廣大迴響；後來也有網友有感而發，指出自己的父親雖然是工人、僅國中畢業，但他的日常興趣卻深深影響家中的兩名小孩。

原PO表示，爸爸年過七十只有國中學歷，一輩子不是當工人就是當小販，從小就很愛帶兄弟倆逛書展，不是買書給小孩，而是買他最愛的歷史書籍、文學類作品。慢慢的，原PO和弟弟在耳濡目染之下，在書展買的書有時候比爸爸還多，「鄰居在玩PS（即家用電動遊戲機），沒錢的我們只能讀書」。

就這樣，原PO在小學畢業前已經讀完了《孫子兵法》兩遍、《三國演義》各種版本，還有《三國志》、《水滸傳》、《紅樓夢》等各大名著，後來甚至連爸爸的藏書，諸如什麼俄國沙皇被革命軍推翻的書籍，一堆股票理財的書籍也拿來看，造就了原PO和弟弟很愛看書的興趣。

後來原PO考上了醫學系，弟弟則是考上了台大物理系，曾有一次原PO姑姑跟兄弟倆說，還好他們有努力念書，不然長大就像爸爸一樣，而原PO則是義正詞嚴地告訴她「我以爸爸為榮」，因為他深知如果不是爸爸以身作則，讓小孩培養好讀書的興趣，也很難讓他們打下優良基礎。對此，有網友搞笑直呼「孫子兵法在講什麼？」，有人則認為「爸爸只是沒機會讀書而已」。