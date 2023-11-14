東海大學攜手建築業成立「AI未來事務所」 可望提高營建效率
看準營建缺工、高房價議題，長期發展AI的東海大學攜手三大建築師事務所，今成立「未來事務所－建築人工智慧發展聯盟」，透過導入AI技術，提升建築產業流程與設計競爭力，未來可望縮短營建工時與提高效率；東海大學也為深化學子AI教育，與大渡山學會簽訂全新AI計畫，推動全校性AI教育課程。
負責計畫的東海人工智慧中心主任羅文聰表示，未來事務所成立目的，以AI技術攜手三大建築事務所，建構與導入數據驅動、AI賦能、智慧設計的數位轉型目標，以建築產業需求，提升建築產業流程的效能與設計創意的核心競爭力。
東海大學校長張國恩表示，AI是時代趨勢，各行各業都可看到AI的蹤跡，因此東海大學以數位、跨域、博雅為三大教學定位，透過這次AI計畫簽訂，進一步深化AI為東海特色，目前也著手建立全校性的AI課程推動。
張國恩說，學習AI的過程，不只重視數位學習，跨領域與軟實力的培養也尤為重要，此次未來事務所的成立，東海與建築事務所的產學合作就是最好例子，透過AI與建築的連結，與各領域專家共同推動，相信未來能共同孕育建築產業的創新人才。
大渡山學會理事長鄭清和為AI計畫簽訂的最大推手，他說，AI席捲全球，大學生學習AI，不是實質幫助的問題，而是不學習AI，就會被淘汰，而所謂的「學習AI」，並非每個人都要成為資工相關專家，而是要能以AI貫穿所學專業，甚至跨域學習、合作。
鄭清和表示，計畫中所謂「AI東海」就是以AI為重心的發展策略，讓東海全系所都將AI加入其學程，讓學生不論科系，都可接觸AI理論及應用，讓東海全面實施AI教育，對內根植AI於學生，對外以AI連結產業，學用合一，力行所學。
東海大學建築系教授邱浩修說，未來事務所的成立，是建築業的一大步，因為透過AI建築資訊模型平台系統與生成式方法流程的建立，能加速建專業領域從數位到智慧流程導入，並能因應未來居住環境更高效、永續、創新、韌性的設計趨勢。
邱浩修指出，透過結合大學創研與教學能量，也能夠共同孕育未來建築產業的創新人才，建築教育因應第4次工業革命下數位雙生、智慧創新、永續環境時代的典範轉型，擬定中長期目標、策略藍圖與行動方案。
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