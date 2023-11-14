清大聯手輝達 拚AI精準醫療
清華大學昨天與全球科技巨擘、繪圖晶片龍頭ＮＶＩＤＩＡ（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與ＮＶＩＤＩＡ聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。培育的人才希望不只資工學生，包括醫學領域都要認識及善用AI，如清大智慧生醫博士與輝達聯手，利用AI計算運用開發乳癌和胰臟癌的藥物。
清大校長高為元表示，清華與輝達的合作將是絕配，清華非常重視AI技術研發與教育，且是國內第一所對AI應用於教學及學習訂出明確指引的大學。清華對AI發展抱持多元開放的態度，也期待跟輝達的合作，能讓AI全面應用在生活和工作中。
高為元說，清大近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中，看準輝達在AI醫療的領先地位，期許雙方在精準醫療的合作上擦出更多火花。
輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，輝達是AI運算平台的領導公司，最近尤其關注生成式AI發展，雙邊合作是「強強聯手」，在學術方面包括前瞻研究、基礎研究、應用研究。
清華與輝達聯合研發中心主任李濬屹指出，合作的內容將包括四大核心：研發先進人工智慧技術、開發前瞻AI應用、人才的培育與認證、以及促進新創公司發展，共同為台灣的AI教育與產業創新注入新動力。
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