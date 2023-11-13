快訊

演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利、桃園慘輸？ 桃市：不能類比

合作《請回答1988》假戲真做 柳俊烈、惠利愛情長跑七年情斷

租金不會拖！房東最愛「這類人」 網曝內情：一租就十幾年

清大宣布與NVIDIA成立聯合創新中心 發展AI教育及技術

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
清華與NVIDIA成立聯合創新中心，清華校長高為元（右）與NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟代表簽約。圖／清大提供
清華與NVIDIA成立聯合創新中心，清華校長高為元（右）與NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟代表簽約。圖／清大提供

清華大學今天與全球科技巨擘、繪圖晶片龍頭NVIDIA（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。清大近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中，看準NVIDIA在AI醫療的領先地位，期許雙方在精準醫療的合作上擦出更多火花。

清大校長高為元表示，NVIDIA是全球AI領域的龍頭，清華非常重視AI技術研發與教育，且是國內第一所對AI應用於教學及學習訂出明確指引的大學。清華對AI發展抱持多元開放的態度，也期待跟NVIDIA的合作，能讓AI全面應用在生活和工作中。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，清華是台灣的領導大學，對培養學界及業界人才做出很大貢獻；NVIDIA則是AI運算平台的領導公司，雙邊合作是「強強聯手」，在學術方面包括前瞻研究、基礎研究、應用研究；人才培育則希望不只資工學生學AI，各領域都要認識及善用AI，聯合創新中心也將扮演重要角色。

清大研發長邱博文表示，校內許多教授都與NVIDIA發展長期研究合作，如清華智慧生醫博士學位學程主任楊立威近年投入藥物開發並成立新創公司，就加入了NVIDIA的新創計畫，聯手將AI計算運用在乳癌和胰臟癌的藥物開發上。

清華與NVIDIA聯合研發中心主任李濬屹指出，AI已成為各領域研究者都需要善用的工具，清華與NVIDIA將合作推動深度學習大使認證計畫，提升師生在人工智慧領域的實踐能力與創新思維。NVIDIA也表示將支持清華師生成立的新創公司加入該公司的新創計畫，提供技術支援及發展協助。

NVIDIA也長期贊助及技術支援清華師生參與國際競賽。清大資工系教授周志遠就在NVIDIA的贊助支持下，多次帶領學生參加國際超級電腦競賽，奪得全球總冠軍。周志遠表示，NVIDIA近年大幅增強GPU的運算能力及提升軟硬體技術，是幫助他們在國際大賽奪冠的關鍵之一。

清華與NVIDIA今天宣布成立聯合創新中心，將全面推動AI教育與研究創新。圖／清大提供
清華與NVIDIA今天宣布成立聯合創新中心，將全面推動AI教育與研究創新。圖／清大提供
清華大學與NVIDIA今天成立聯合創新中心，雙方出席主管包括清華研發長邱博文(右起)、副校長戴念華、校長高為元、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、台灣區業務總監蕭怡祺、資深業務發展經理張登隆。圖／清大提供
清華大學與NVIDIA今天成立聯合創新中心，雙方出席主管包括清華研發長邱博文(右起)、副校長戴念華、校長高為元、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、台灣區業務總監蕭怡祺、資深業務發展經理張登隆。圖／清大提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

清大 醫學 主任

延伸閱讀

永豐投顧：逢低布局 等待作夢行情

清大首推晨曦和夕陽對話的藝術饗宴

運用OLED照明創作 清大跨學院合辦陽光藝術對話展

清大結合在地民眾走入濕地 開啟尋蚵之旅

相關新聞

不是台大第一！公務人員高普考技術類科 錄取人數最多的是「這間大學」

考選部今（13）日發布大學畢業生畢業三年內報考112年高普考錄取人數最多的前十名大學，依序是中興大學、成功大學、台灣大學...

清大宣布與NVIDIA成立聯合創新中心 發展AI教育及技術

清華大學今天與全球科技巨擘、繪圖晶片龍頭NVIDIA（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入A...

台大2028迎百年校慶 成立百歲基金目標募款25億

台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，台大今天表示，已成立百歲基金，目標5年內募款逾新台幣25億元，將用於攬才、留才和校園...

中山大學工學院聯合競賽跨域創新 聚焦全球永續

中山大學工學院舉辦年度活動「聯合專題競賽與展示」，今年匯集7校、19系所學程、共147組專題作品，齊聚中山大學理工長廊。...

博士火坑／生醫博士學位效益不值得？業界主管：這一行水很深

《自然》（Nature）雜誌日前發表一篇關於博士後研究員職涯困境的文章，描述年過30的博士後研究員面臨著工作不穩定、低薪資和生活成本上升的挑戰。國家實驗研究院也曾做過調查顯示，2011年以後畢業的生命科學博士，修業的「滿意程度」低於五成，更有一成六的生科博士認為學位效益「不值得」。確實，生科博士畢業後再「蹲」博士後5至7年，年齡大約40歲，若找不到大學教職又進不去產業界，人生彷彿就此卡住。一名40歲女性博士後研究員表示最近考慮凍卵，不然生活沒穩定，根本不敢成家生子。

逢甲大學科研火箭 旭海試射順利升空

太空產業蓬勃發展，國內已有3所大學在屏東縣牡丹鄉短期科研探空火箭發射場完成試射，逢甲大學前天到場測試未能點火升空，經修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。