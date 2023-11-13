清大宣布與NVIDIA成立聯合創新中心 發展AI教育及技術
清華大學今天與全球科技巨擘、繪圖晶片龍頭NVIDIA（輝達）簽約，宣布合作成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。清大近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中，看準NVIDIA在AI醫療的領先地位，期許雙方在精準醫療的合作上擦出更多火花。
清大校長高為元表示，NVIDIA是全球AI領域的龍頭，清華非常重視AI技術研發與教育，且是國內第一所對AI應用於教學及學習訂出明確指引的大學。清華對AI發展抱持多元開放的態度，也期待跟NVIDIA的合作，能讓AI全面應用在生活和工作中。
NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，清華是台灣的領導大學，對培養學界及業界人才做出很大貢獻；NVIDIA則是AI運算平台的領導公司，雙邊合作是「強強聯手」，在學術方面包括前瞻研究、基礎研究、應用研究；人才培育則希望不只資工學生學AI，各領域都要認識及善用AI，聯合創新中心也將扮演重要角色。
清大研發長邱博文表示，校內許多教授都與NVIDIA發展長期研究合作，如清華智慧生醫博士學位學程主任楊立威近年投入藥物開發並成立新創公司，就加入了NVIDIA的新創計畫，聯手將AI計算運用在乳癌和胰臟癌的藥物開發上。
清華與NVIDIA聯合研發中心主任李濬屹指出，AI已成為各領域研究者都需要善用的工具，清華與NVIDIA將合作推動深度學習大使認證計畫，提升師生在人工智慧領域的實踐能力與創新思維。NVIDIA也表示將支持清華師生成立的新創公司加入該公司的新創計畫，提供技術支援及發展協助。
NVIDIA也長期贊助及技術支援清華師生參與國際競賽。清大資工系教授周志遠就在NVIDIA的贊助支持下，多次帶領學生參加國際超級電腦競賽，奪得全球總冠軍。周志遠表示，NVIDIA近年大幅增強GPU的運算能力及提升軟硬體技術，是幫助他們在國際大賽奪冠的關鍵之一。
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