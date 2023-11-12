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影／洋妞來台讀大學攻雙學位 曝2優勢贏美國：更有競爭力

聯合新聞網／ 綜合報導
來自美國的Shing分享自己來台讀大學的心路歷程，透露2優勢讓她更有競爭力，並大讚台灣環境安全。圖／截自Youtube
來自美國的Shing分享自己來台讀大學的心路歷程，透露2優勢讓她更有競爭力，並大讚台灣環境安全。圖／截自Youtube

一名來自美國的女子分享，自己無法負擔美國正式大學的昂貴學費，因此決定來台灣銘傳大學攻讀學士和碩士學位。不僅學位能在美國得到認可，還能獲得國際經驗，比同儕更有競爭力。此外，她也大力稱讚台灣治安良好、高等教育學費合理。

Youtube頻道「不要鬧工作室」昨（11）日發布新影片，邀請來自美國亞利桑那州的Shing分享來台讀書的心路歷程。Shing說明，美國大學一學期學費從5千美金到2萬美金都有（約為新台幣16萬至64萬元），以亞利桑那州大學為例，一年學費要1萬2千美金（新台幣約38萬元），若非本地人，學費更高達一年3萬7千美金（新台幣約119萬元）。

Shing表示，她在美國高中畢業後，原本有申請上5間大學，全都因為無法負擔學費而放棄，因此她只能選擇一間她負擔得起的社區大學就讀。當時她邊打工邊上課，身兼3份工作，共花了7年才拿到2年的課程證書。Shing做過各式各樣的工作，其中最有興趣的是畫畫、銷售、當歷史學者以及畫虛擬地圖。Shing投身於藝術，並在IG上經營插畫工作，畫過桌遊、小說、電影的虛擬地圖。

為了將來能在媒體界有其他突破，她想要有一份正式的大學學歷，然而現實是她「仍然讀不起美國的正式大學」。直到2017年因緣際會下來台灣參訪，讓Shing對台灣念念不忘，決定搬來台灣完成學業。Shing選擇銘傳大學就讀，因為銘傳在美國屬於被認可的學校之一，不僅在美國設有分校，也提供全英語教學課程。

Shing欣慰表示，這份台灣學位將能幫助她達成未來職涯目標，「將來回美國後，和同儕相比我還多了一份國際經驗，比他人有競爭力」。她也大讚台灣很安全，又有高等教育和學費合理的大學，「對於我這種想要受教育，卻沒有足夠經費的人來說，非常重要。」

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銘傳大學 碩士

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