快訊

三重派出所被人率眾包圍…竟是內鬼助攻 2所長遭開鍘

東北季風影響 北台灣4縣市慎防豪雨至晚間

青年模擬聯合國東海大學登場 300名高中生探討AI、永續議題

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今日在東海大學登場，資深媒體人李四端擔任代言人與講師。圖／東海大學提供
「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今日在東海大學登場，資深媒體人李四端擔任代言人與講師。圖／東海大學提供

為鼓勵青年參與國際事務，建立多元國際觀，台中市府攜手東海大學推動「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，今日在東海大學登場，來自30所全國高中職校、超過300位學生參與，擔任代言人與講師的李四端表示，該活動將是一個提升思考與溝通能力的好機會。

台中市副市長黃國榮表示，台中市府致力成為一個宜居的城市，此次議題聚焦人工智慧、全球經濟、政治外，更討論永續發展與空汙等議題，希望學生可透過會議，更了解城市治理的面貌與問題，他更希望學生可透過此活動的參與，培養自己成為具有世界觀與溝通思考能力的未來青年。

東海大學副校長劉正表示，東海有來自50多個國家的國際學生，本次有許多來自歐美的國際生，將在本次活動中扮演大手牽小手的國際觀察員角色；此外，東海社會科學院師資陣容龐大，政治系、社會系、管理學院都擁有眾多優秀學者，並邀請具有國際觀的資深媒體人李四端為學子解答困惑，可以就全球環境與國家政策提供建議。

李四端說，他參與過模擬聯合國活動，該活動可提供人生重要的學習經驗，不僅讓同學有機會在模擬聯合國中擔任不同國家的外交代表，更藉由深入研究國家的背景及作為，了解國際議題，此外，還能藉由與來自各校的學子交流，拓展視野，培養國際溝通與協商能力。

李四端說，國際關係不僅是國家之間的互動，更是關於文化、價值觀、經濟發展和社會變遷的交流。透過這個活動，高中學生可學習到如何運用媒體，尤其是在全球化時代，運用社群網絡、數位媒體等，發聲、傳播他們的觀點，影響更多人，這是相當寶貴的技能。

「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今日在東海大學登場，來自30所全國高中職校、超過300位學生參與。圖／東海大學提供
「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今日在東海大學登場，來自30所全國高中職校、超過300位學生參與。圖／東海大學提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

東海大學 台中市 青年

延伸閱讀

民進黨「賴蕭配」準備中 下周這時刻後將正式登場

李四端親曝童年原名 聽包小柏談喪女強忍淚水

賴清德：對民主自由的堅持 不該被解讀為挑戰極權主義

被問若當選是否考慮「讓在野人士當閣揆或閣員」 賴清德直球回應了

相關新聞

生農學院USR深耕計畫 台大變身在地小農市集

國立台灣大學響應教育部大學社會責任（USR）深耕計畫第3期，由台大生物資源暨農學院在雲林地區推動「攜手・雲林」計畫，今天...

逢甲大學校史首支科研探空火箭 屏東旭海今早試射失敗明再挑戰

位於南台灣屏東縣牡丹鄉的台灣首座短期科研探空火箭發射場，去年初啟用後，繼國立陽明交通大學、成功大學和私立淡江大學測試發射...

疫後日本搶中文觀光人才 成田機場跨海來台校園招募新血

疫後觀光復甦，但各國仍面臨人力不足問題，其中，日本為疫後亞洲旅遊熱門國家，且入境旅客有近一半是華人，成田機場近日跨海來台...

中山學術獎揭曉四得獎人 今年起頒發研究生獎助學金

中山學術文化基金會董事長吳伯雄今上午頒發第58屆中山學術獎，4位得獎人為中研院人文社會科學研究中心特聘研究員、國立台灣大...

21名學子追求太空夢 屏縣攜手南科管理局培育太空人才

屏東科學園區5月動土，近期對外招商，同時培育在地人才，縣府、南科管理局、中山及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業...

博士火坑／博士7+2年制度毀了年輕人？教授籲資格考別讓不適合者通過

台灣的博士教育制度常導致博士生常陷入「7+2」窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年技巧性避免被退學。一名私立大學生醫領域的資深教授表示，台灣生物醫學博士班修業年限真的很長，他面試過一些「7+2」博士，有幾個已經毀了，一點博士應有的自信跟解決問題的目標感都沒有。學、業界人士力勸年輕人不要念博士跳火坑，尤其是複雜困難的生物醫學。如果已經入坑，及早跳出也不見得是壞事。如果指導教授發現學生不適合念博班，資格考就「fail」他，省他浪費7年人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。