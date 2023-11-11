青年模擬聯合國東海大學登場 300名高中生探討AI、永續議題

為鼓勵青年參與國際事務，建立多元國際觀，台中市府攜手東海大學推動「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，今日在東海大學登場，來自30所全國高中職校、超過300位學生參與，擔任代言人與講師的李四端表示，該活動將是一個提升思考與溝通能力的好機會。

台中市副市長黃國榮表示，台中市府致力成為一個宜居的城市，此次議題聚焦人工智慧、全球經濟、政治外，更討論永續發展與空汙等議題，希望學生可透過會議，更了解城市治理的面貌與問題，他更希望學生可透過此活動的參與，培養自己成為具有世界觀與溝通思考能力的未來青年。

東海大學副校長劉正表示，東海有來自50多個國家的國際學生，本次有許多來自歐美的國際生，將在本次活動中扮演大手牽小手的國際觀察員角色；此外，東海社會科學院師資陣容龐大，政治系、社會系、管理學院都擁有眾多優秀學者，並邀請具有國際觀的資深媒體人李四端為學子解答困惑，可以就全球環境與國家政策提供建議。

李四端說，他參與過模擬聯合國活動，該活動可提供人生重要的學習經驗，不僅讓同學有機會在模擬聯合國中擔任不同國家的外交代表，更藉由深入研究國家的背景及作為，了解國際議題，此外，還能藉由與來自各校的學子交流，拓展視野，培養國際溝通與協商能力。