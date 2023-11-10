英QS亞洲大學榜 亞大躍私大第2

英國高等教育調查機構ＱＳ前天公布「二○二四亞洲最佳大學」排行榜，亞洲大學從去年亞洲區第三二七名躍升到二三二名，大幅進步九十五名，也名列全台四十六所上榜學校的第十四名、私立大學第二名，是台灣進步最快、幅度最大的大學。

ＱＳ亞洲最佳大學排名，今年評比後有廿五國、八五七所大學列入排名。台灣有四十六所大學入榜，其中有十四所大學名列前二五○大，亞大在台灣各校從去年廿一名，衝高七名到第十四名，且在六大評鑑指標中，「學術聲望」和「雇主評價」都有頗高占比。

英國QS亞洲區大學排行 製表／亞洲大學 亞大創辦人蔡長海表示，英國ＱＳ的「亞洲最佳大學」排名是全球學界和業界評斷大學的學術研究力、學生國際就業競爭力的重要指標之一。亞大排名能夠大躍進，顯示辦學績效獲國際學術及企業肯定。

校長蔡進發說，亞大創校廿三年，是國內最年輕的大學，十年來分別登上英國泰晤士報、英國ＱＳ、上海軟科（原上海交大）、美國新聞與世界報導等四大國際「最佳大學」排行，在國內天下、遠見的排名也都名列前茅。尤其，畢業校友逐年增多，還曾獲選「企業最愛私大」。

他說，亞大今年定位為「生成式ＡＩ元年」，與ＡＷＳ亞馬遜、超微半導體ＡＭＤ、哈佛、麻省理工學院等合作交流，與世界潮流同步，提升學生的國際就業力。

亞大明天將舉辦「未來博覽會暨多元入學管道說明會」，歡迎高中職學生、老師和家長參加。