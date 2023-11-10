英QS亞洲大學榜 亞大躍私大第2
英國高等教育調查機構ＱＳ前天公布「二○二四亞洲最佳大學」排行榜，亞洲大學從去年亞洲區第三二七名躍升到二三二名，大幅進步九十五名，也名列全台四十六所上榜學校的第十四名、私立大學第二名，是台灣進步最快、幅度最大的大學。
ＱＳ亞洲最佳大學排名，今年評比後有廿五國、八五七所大學列入排名。台灣有四十六所大學入榜，其中有十四所大學名列前二五○大，亞大在台灣各校從去年廿一名，衝高七名到第十四名，且在六大評鑑指標中，「學術聲望」和「雇主評價」都有頗高占比。
亞大創辦人蔡長海表示，英國ＱＳ的「亞洲最佳大學」排名是全球學界和業界評斷大學的學術研究力、學生國際就業競爭力的重要指標之一。亞大排名能夠大躍進，顯示辦學績效獲國際學術及企業肯定。
校長蔡進發說，亞大創校廿三年，是國內最年輕的大學，十年來分別登上英國泰晤士報、英國ＱＳ、上海軟科（原上海交大）、美國新聞與世界報導等四大國際「最佳大學」排行，在國內天下、遠見的排名也都名列前茅。尤其，畢業校友逐年增多，還曾獲選「企業最愛私大」。
他說，亞大今年定位為「生成式ＡＩ元年」，與ＡＷＳ亞馬遜、超微半導體ＡＭＤ、哈佛、麻省理工學院等合作交流，與世界潮流同步，提升學生的國際就業力。
亞大明天將舉辦「未來博覽會暨多元入學管道說明會」，歡迎高中職學生、老師和家長參加。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言