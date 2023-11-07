為截肢校友圓夢 大同大學工設系打造「鋼鐵人」義肢
大同大學校友林立杰數年前右腿截肢，由於義肢鋼柱裸露在外，時常受路人投射異樣眼光。為此，大同大學以3D列印打造「鋼鐵人」義肢外殼，模擬肌肉線條並可發出光束，讓穿戴義肢不再是心裡的痛。基於照顧校友以及大學社會責任，費用均由大同大學埋單。
林立杰幾年前罹患罕見骨肉癌，右腿截肢對他和家人造成極大衝擊，從運動健將到穿戴義肢出門，身心都是考驗。
林立杰表示，因義肢鋼柱裸露，常遭受路人異樣眼光。曾經上網想找外殼把義肢包起來，結果只翻到一頁又一頁很醜的樣品，也曾找過3D列印公司協助，提出需求後卻遭「已讀不回」。
朋友建議林立杰嘗試詢問學校，林立杰則向工設系主任朱柏穎求助，朱柏穎二話不說馬上答應，認為「學生有困境，一定要相挺」，並請林立杰到學校一趟。
朱柏穎請來工設系校友陳元愷，討論後為林立杰打造義肢外殼，盼外殼具備流線感、可透光。陳元愷說明，掃描義肢後請設計師參考漫威角色「鋼鐵人」肌肉，以此設計外型和鏤空線條，再用強度最高的尼龍材料列印。雙邊來回討論、戴調整，之後再讓林立杰和另一半參加九月底的聯合婚禮。
林立杰也表示，穿上義肢的那一刻非常開心，「我要的全部做到了！」。負責工程的陳元愷則表示「鬆了一口氣！」在於為義肢打造專屬外殼是頭一遭，從掃描、設計、打樣、微調再列印完成，一般設計公司或3D列印廠商不可能一次完成，只有大同大學3D列印有這樣的本事，「很高興能幫學弟完成心願。」
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