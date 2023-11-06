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運用OLED照明創作 清大跨學院合辦陽光藝術對話展

中央社／ 新竹市6日電

國立清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇與清大藝術設計學系教授蕭銘芚、副教授梁莉苓合作，結合燭光OLED燈創作出多個藝術作品，即日起在校內舉辦靜態展呈現合作成果。

周卓煇與蕭銘芚、梁莉苓今天共同舉辦記者會，宣布為期10天的「跨域3-與陽光的藝術對話」展覽即日起在清大南大校區跨域實驗空間登場。

周卓煇致詞表示，清華大學積極推動學院間跨界合作，這次藉由清大藝術教師們的巧思，利用無藍害燭光OLED創作出從清晨到黃昏、依時而變的陽光藝術作品。

周卓煇說，2018年起國際太空站已經開始改用對人類生理時鐘健康的節律照明，2025年歐盟也將全面改用這種對人身體健康的照明，希望能透過這次展覽讓更多民眾了解使用好光的時機。

梁莉苓說，本次作品的創作元素是採周卓煇的第4代節律照明技術，讓藝術品能呈現出一天的陽光變化，包括光色、亮度均可依時而變。

蕭銘芚表示，類太陽光的OLED照明是偉大發明，這場展覽就像是光與藝術的對話，彰顯人類生活的順其自然、作息自然及節律自然。

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清大 藝術作品 清華大學

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