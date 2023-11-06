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僑光科大運用AI預警河川揚塵 奪得數位發展部應用鬥智賽金獎

聯合報／ 本報訊
僑光董事長陳伯濤（左五）、校長余致力（右五）與獲獎資訊科技系教授陳紀翰（左四）帶領團隊合影。圖／僑光科技大學提供
僑光董事長陳伯濤（左五）、校長余致力（右五）與獲獎資訊科技系教授陳紀翰（左四）帶領團隊合影。圖／僑光科技大學提供

僑光科技大學設計與資訊學院的Prophet AI團隊，利用AI技術結合氣象數據和空拍影像，設計出一套能預測河川揚塵並發出自動警示的系統，贏得數位發展部數位產業署主辦「AI應用鬥智賽暨AI+新銳選拔賽」首獎金獎，奪得獎金100萬元。另一組則以AI模型辨識寵物兔飼料營養成分，獲得佳作20萬元獎金。

這項活動為國內 AI 企業與學術團隊年度盛會，多所頂尖學校與優秀新創團隊皆組隊爭取競賽解決方案的高額獎金。今年第一階段共有200組隊伍參加，近100隊取得與廠商媒合的機會，44隊通過第一階段提案，最終36隊進入第二階段。

奪得金獎的僑光科大Prophet AI團隊，在資訊科技系教授陳紀翰帶領下，應用實例物件分割和影像物件分割技術，在無人機影像中準確判定和追蹤沙源，並將GPS定位資訊與地圖系統結合，自動化完成沙源判定與定位。

該團隊更利用邊緣設備運算技術克服影像分割運算難題，使無人機能即時分析沙源情況，不僅節省大量人力時間，還可以提供更加精準的沙源資訊，透過AI技術為河川的防沙網和水線佈設提供解決辦法，為台中市環保局提供沙源追蹤和管理的重要參考。

僑光科大董事長陳伯濤對資科系師生的成就表示肯定，強調僑光教育的核心價值是讓學生具備專業技能，並鼓勵學生勇於嘗試，利用生成式AI等新興數位技術做加值應用，運用所學回饋社會。

校長余致力表示，設資學院近期在5G、AI、大數據和智慧製造等領域取得了一系列的研究成果，相信僑光的學生畢業後能夠滿足產業對數位轉型人才的急迫需求，為社會的數位發展貢獻力量。

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