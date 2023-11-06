台科大增設「資安碩士班」 培養資訊安全架構師等5種人才
因應資訊安全產業發展趨勢，國立台灣科技大學增設「資訊安全科技與管理碩士班」，將瞄準產業需求培養5種資安人才，並開設智慧製造、物聯網安全等課程。台科大在資安領域也會持續深化和產業界的跨域合作範疇，尤其因應「車用資安」的重要議題，發展車載元件安全檢測技術。
台科大112學年度增設「資訊安全科技與管理碩士班」，除了考量資安產業的不同職缺、結合業界合作規劃課程，更要建立以產業需求為導向的資安人才培育體系。
台科大資管系主任兼資通安全研究與教學中心主任查士朝說，資安工作主要有5種，分別為資訊安全稽核、資訊安全管理師、資訊安全工程師、資訊安全分析師及資訊安全架構師，資安碩士班會針對5種資安工作規劃課程及模擬演練環境，以便修課學生在事件分析與資安架構上有實作機會。
另外，對於仰賴資安的產業將開設「智慧製造安全」及「物聯網元件安全與檢測」等課程，讓學生掌握不同產業的資安關鍵議題。
查士朝建議有意就讀資安碩士的大學生先在大學部修習基本課程，於碩班階段再談深化研究與產業應用。
在資安領域，台科大長期與業界合作，如和全球網路安全業界領導廠商Palo Alto Networks、全球虛擬化技術領導廠商VMWare合作開設課程，還與伊雲谷數位科技公司及以色列Check Point公司簽訂產學合作計畫。
未來台科大也將擴大深化跨域合作範疇，隨著汽車邁向智慧化與自駕發展，因應車用資安的重要議題，目前該校與車輛安全研究群台北分會合作，發展車載元件安全檢測技術，同時開始建立符合標準的檢測實驗室，推展物聯網裝置及車輛安全的檢測標準。
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