課程轉向實務應用 中文系聘資工教授、學程式語言
補教業者分析，不少人文學科教授認為大學不是職訓所，但對學生而言，選科系絕對以職場為導向，一類組科系式微便是就業導向的結果。不少私立大學中文系近年也嘗試轉型，如元智大學已將數位程式列為全校大一必修；輔仁大學中文系近年則開設選修，教導程式語言python，運用AI協助研究和行政工作。
老字號世新大學中文系研擬停招，再度掀起人文學科去留輿論。得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，人文學科教授多不希望大學成為職訓所，還是以領域素養培育學生，而事實上，學生就是以職場考量為選系導向。
藍天予指出，人文學科直接對應職業少，直接反應於近年英文系減招或名額被移入資工系、電機系等。一類組科系式微，可說是就業導向引發的結果。
但不少人文社會學科近年課程轉向實務應用，元智大學近年便將數位程式列為大一全校必修；輔仁大學中文系近年則由高教深耕計畫開設「數位人文專題與實作」選修課，聘請資工系教授兼任合開課程。
輔大中文系教授劉雅芬也表示，課程教學生入門python進而有能力對AI下指令，並運用AI協助研究和行政工作。如以AI協助判讀甲骨文研究，過去人力恐需耗時一天判讀、整理，交由AI可將時間縮至半小時。
劉雅芬表示，學界預測未來大量工作會被AI取代，過去的學生只需學會簡單的辦公室軟體，但未來的職場即便擔任研究助理或行政職，都必須具備AI知識才能正確給予指令。
元智大學中文系教授黃智明則說，人文學科學生懂得創作內容，學習數位技能是為內容提供平台，過去很多課程多是學術研究導向，但實際上進入研究領域的學生不多，盼有助於學生投入職場回應時代需求。
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