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東海理學院展現AI教育實力 2024泰晤士排名躍進全台第四

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海一向給人重人文輕理工的印象，但近年來不僅推動AI教育，更在雄厚的博雅底蘊下，打造具有人文特色的AI科技課程。圖／東海大學提供
東海一向給人重人文輕理工的印象，但近年來不僅推動AI教育，更在雄厚的博雅底蘊下，打造具有人文特色的AI科技課程。圖／東海大學提供

2024英國THE泰晤士世界大學學科排名出爐，適逢68周年校慶的東海大學在物理科學領域中再創佳績，前進全球601-800名，與成大、中山並列台灣第四，僅次於台、清、交。東海大學校長張國恩表示，這再次證明東海不僅在文法商、博雅教育表現優異外，近年更在物理科學、理工獲得亮眼成就，致力推動具有人文底蘊的AI科技教育可說名符其實。

東海理學院、工學院近年表現備受矚目，最新出爐的2024英國THE泰晤士世界大學學科排名，在物理科學與工程技術方面，東海皆創下佳績，擁有應用物理、化學系、生命科學、應用數學系組成的理學院，更是進入全球601-800排名，與成大、中山同列全台第四，僅次於台大、清華、陽明交大。

東海一向給人重人文輕理工的印象，但近年來卻出現顯著翻轉，不僅推動AI教育，更在雄厚的博雅底蘊下，打造具有人文特色的AI科技課程。

近年來AI科技掀起熱潮，理學院相關科系更是炙手可熱，東海校長張國恩說，理學院擁有化學、生科、應用數學、應用物理等系所，重視培養具有創造力、溝通能力及跨領域合作能力的人才，現任院長黃皇男重視動手實作、善用邏輯思考與發問的人才培養，更積極推動智慧應用，鼓勵學生參與國際交流提升競爭力，該學院更砸下重金提供多項入學獎學金，在AI 2.0的潮流上吸引並培養菁英人才。

在工程技術排名方面，東海在2024英國THE泰晤士世界大學學科工程技術排名，以優異成績名列全球601-800名，在工程學科指標排名中，超越眾多國立大學，與中原大學並列私校第一。

張國恩表示，工學院包含電機系、工業工程學系、資工系等優異系所，院長黃欽印致力系所革新，近年來積極推動AI研究與教育計畫，透過龐大的國內外校友資源與業界密切合作，無論發表頂尖期刊、綜合教師研究著作超過2200篇，與中科、精密科學園區、台中工業區超過百家企業產學合作，成為中部科學工程的人才庫。

東海大學適逢68周年校慶，THE泰晤士影響力大學排名與理工學科排名節節高升，校務發展欣欣向榮。圖／東海大學提供
東海大學適逢68周年校慶，THE泰晤士影響力大學排名與理工學科排名節節高升，校務發展欣欣向榮。圖／東海大學提供

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東海大學 英國

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