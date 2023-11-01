快訊

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

評／藍白能否共推總統 比的不是方案而是氣長

中山大學研發創新製程農廢拚綠金 獲美、俄雙獎

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學環工所副教授張耿崚（左）與菲律賓籍碩士生亞歷山大（右）。圖／中山大學提供
中山大學環工所副教授張耿崚（左）與菲律賓籍碩士生亞歷山大（右）。圖／中山大學提供

中山大學環境工程研究所副教授張耿崚團隊，獨創將農業廢棄物轉化為用途廣泛的化學材料，有效合成2, 5-呋喃二甲酸，有助緩解塑膠汙染與溫室效應。這項研發成果榮獲2023年俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展金牌獎，與美國科學特別獎。

中山大學指出，FDCA可聚合產生聚乙烯呋喃酸酯，是性質優越的新世代生物可分解材料，其阻氣與阻水性比目前市面上常見的PET材質，高出6至10倍。與製備PET 相比，以FDCA聚合生產PEF，能源用量可減少51%至58%，溫室氣體排放量可減少約60%，極具環保優勢；並可做為飲料瓶的替代樹脂，其薄膜和纖維也可用於食品包裝、地毯、紡織品等應用，已引起可口可樂、達能集團、ALPLA及嘉士伯等世界大廠的興趣。

張耿崚表示，FDCA可應用在多種不同領域，但由於目前生產需使用昂貴的原料、催化劑及嚴格條件控制，無法大規模量產，亟需尋求高效、簡單，且能降低成本的製程。研究團隊開發出一種創新製程，以稻稈、甘蔗渣、鳳梨蒂頭和波羅蜜果皮等農業廢棄物為反應原料，透過簡單的「一鍋兩步」一次反應，將生質廢棄物直接轉化的新技術。

這項技術搭配使用低價的化學反應系統，減少廢棄物產生，不僅高效、簡單、降低成本，且兼顧多項綠色化學原則及聯合國永續發展目標SDGs理念，在汙染控制與環境保護領域貢獻良多。

中山大學指出，這項農廢變綠金的新技術產物，不僅被美國能源部稱為12種最具潛力的生質基化學品之一，也被譽為「沉睡中的巨人」，在未來建構綠色化學工業中扮演關鍵角色。成分有助於在極短時間內滅火，可作為泡沫滅火劑；其抗菌性能與強力麻醉作用，可應用於醫藥領域；還可製備如聚酯、聚氨酯、聚醯胺等多種聚合物、用於生產PVC的鄰苯二甲酸酯類增塑劑替代品，或作為乙醯丙酸和丁二酸的前驅體。

中山大學環工所副教授張耿崚（左）與史瓦帝尼籍碩士生貝絲露（右）。圖／中山大學提供
中山大學環工所副教授張耿崚（左）與史瓦帝尼籍碩士生貝絲露（右）。圖／中山大學提供
中山大學環工所副教授張耿崚（後中）與研究團隊發表研究成果。圖／中山大學提供
中山大學環工所副教授張耿崚（後中）與研究團隊發表研究成果。圖／中山大學提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

廢棄物 中山大學 美國

延伸閱讀

日月光封裝產學技研合作 培育產業重點人才

中山大學「一鍋兩步」低成本將農廢變綠金 獲美俄雙獎

16位「隱形冠軍」創業家出書 獻給母校中山大學傳承

國際交流再邁進 中山大學設首所「台灣明德學校」

相關新聞

中山大學研發創新製程農廢拚綠金 獲美、俄雙獎

中山大學環境工程研究所副教授張耿崚團隊，獨創將農業廢棄物轉化為用途廣泛的化學材料，有效合成2, 5-呋喃二甲酸，有助緩解...

中正大學新任校長三階段評選 成大醫研所長蔡少正出線

中正大學第六任校長遴選昨天落幕，經半年三階段評選，最後由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正獲得3分之2以上...

打破過去結構！台師大開辦國小教育學程 教師證加註語言專長

教育部今天舉辦112年師資培育大學主管聯席會，國立台灣師範大學表示，已獲得教育部核定開設國小教育學程，將於113學年起招...

台首大退場學生埋怨被當球踢 教育部提6措施改善

台灣首府大學今年7月底停辦退場，但近日媒體報導，學生安置學校未做好銜接，學生埋怨如皮球一般被踢來踢去。教育部今天表示，針...

國立東華大學新校長出爐 副校長徐輝明獲選

國立東華大學遴選第九屆校長，校長遴選委員會選出原副校長徐輝明，將於明年1月23日就職。徐輝明提出「永續大學」願景，表示東...

首個非理工人STEM學士後專班 外文、法商學生都來讀

國立陽明交通大學於本學期推出二年制「電子與光子學士後專班」，是國內唯一針對「非理工人」學習STEM的專班。今年秋季開辦學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。