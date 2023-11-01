中山大學研發創新製程農廢拚綠金 獲美、俄雙獎
中山大學環境工程研究所副教授張耿崚團隊，獨創將農業廢棄物轉化為用途廣泛的化學材料，有效合成2, 5-呋喃二甲酸，有助緩解塑膠汙染與溫室效應。這項研發成果榮獲2023年俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展金牌獎，與美國科學特別獎。
中山大學指出，FDCA可聚合產生聚乙烯呋喃酸酯，是性質優越的新世代生物可分解材料，其阻氣與阻水性比目前市面上常見的PET材質，高出6至10倍。與製備PET 相比，以FDCA聚合生產PEF，能源用量可減少51%至58%，溫室氣體排放量可減少約60%，極具環保優勢；並可做為飲料瓶的替代樹脂，其薄膜和纖維也可用於食品包裝、地毯、紡織品等應用，已引起可口可樂、達能集團、ALPLA及嘉士伯等世界大廠的興趣。
張耿崚表示，FDCA可應用在多種不同領域，但由於目前生產需使用昂貴的原料、催化劑及嚴格條件控制，無法大規模量產，亟需尋求高效、簡單，且能降低成本的製程。研究團隊開發出一種創新製程，以稻稈、甘蔗渣、鳳梨蒂頭和波羅蜜果皮等農業廢棄物為反應原料，透過簡單的「一鍋兩步」一次反應，將生質廢棄物直接轉化的新技術。
這項技術搭配使用低價的化學反應系統，減少廢棄物產生，不僅高效、簡單、降低成本，且兼顧多項綠色化學原則及聯合國永續發展目標SDGs理念，在汙染控制與環境保護領域貢獻良多。
中山大學指出，這項農廢變綠金的新技術產物，不僅被美國能源部稱為12種最具潛力的生質基化學品之一，也被譽為「沉睡中的巨人」，在未來建構綠色化學工業中扮演關鍵角色。成分有助於在極短時間內滅火，可作為泡沫滅火劑；其抗菌性能與強力麻醉作用，可應用於醫藥領域；還可製備如聚酯、聚氨酯、聚醯胺等多種聚合物、用於生產PVC的鄰苯二甲酸酯類增塑劑替代品，或作為乙醯丙酸和丁二酸的前驅體。
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