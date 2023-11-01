台東大學2棵大樹遭斷頭式修剪 愛樹人痛心陳情教部

台東大學中華路校區修剪樹木，挺過無數颱風的健壯苦楝樹只剩1根細小枝條，鳥類嬉戲、覓食的老榕樹也未照規範修剪，引起教職員痛心，發起1人1信向教育部陳情。

台東大學位於中華路校區日前修剪校園內樹木，在行政大樓旁的茂密苦楝樹、教學大樓旁及中正堂前的老榕樹，及許多老樹均未依修剪樹木規範修剪，逾5樓高的苦楝樹主幹、主枝、亞枝全部被鋸斷，只留1細小枝條。

學校徐姓老師將不當修剪樹木情況PO上臉書（Facebook），引起環保團體關注，發起1人1信寄信到教育部長信箱，請部長了解學校以「幾近斷頭方式」殘害（修剪）2棵大樹。

徐姓員工接受中央社記者訪問表示，2016年的颱風尼伯特17級陣風，還有今年的颱風海葵及小犬重創台東市區，台東大學校園內的苦楝樹與榕樹，依舊屹立不搖，這2棵樹不僅是許多教職員工及學生的回憶，每年春夏清晨，成群烏頭翁和紅嘴黑鵯會群聚在枝頭上嬉戲、覓食，舊校區更有穩定鳳頭蒼鷹族群在此生活。

她說，如此健壯2棵樹，卻發包給工程單位進行粗暴修剪；任何1個有常識、愛護樹木的人都知道，如此斷頭式修剪不但會使樹木傷口過大不易癒合，再長出來的枝條形成不定枝，未來就容易有腐朽、遇強風易斷枝風險。

徐姓員工說，農業部林業及自然保育署曾在111年1月27日發函給各部會及各縣市機關、學校「景觀樹木修剪作業指引」，明確規範「公立學校進行景觀樹木修剪作業時，施工單位得依作業指引製作景觀樹木修剪施工計畫書送機關學校核定後，以進行施作」；她質問，台東大學是否知悉並按照指引進行招標作業。

規範中也明確標示每年最適修剪枝葉量以不超過總量「25%為原則」，且「修剪後應維持原有樹冠幅與樹高」，但台東大學這次修剪樹木卻明顯違反這原則。

台灣護樹協會常務理事張美惠表示，不當修剪、惡意修剪對樹的破壞來說是無法復原的災難，大學校園和公務機關要從制度上改善，負責發包工程的總務人員必須具有樹木修剪及管理課程證照；承包廠商必須具有專業證照，同時合約規範必須按照規範明定清楚合理罰則，避免廠商為了節省時間或想要侵佔木頭而把樹木搞殘了。

陳姓「樹木撫育」專家表示，要體認到樹木在當地的存在價值、長遠累積生命力的宏觀，「樹木經營管理」應以「樹木健康、安全、樹木生理、文化價值、樹木病蟲害防治處理」為最高存在作業依循，絕對不應再輕率以對。

媒體昨天上午聯絡台東大學媒體聯絡人回應，會向學校相關單位詢問詳情，不過截至今天上午發稿前，校方尚未回應。