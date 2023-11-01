學者：博士生若有願景 毋需高額獎學金
攬才方案脫離不了錢，不只教育部，國科會、中研院近期均提出博士人才獎學金方案，三者均發給四萬元定額補助，儘管獎勵金額不若鄰國高，但海內外學者均認為，若國內高教體制健全、能給予博士生願景，無需給予高額獎學金，也有人願意投入。
香港城市大學材料系教授何志浩表示，世界各國給予博士生每月獎勵金多半是夠使用、不比業界工作多。以美國為例，博士生一年約可領四至五萬美金，香港則是一個月二萬元港幣，達薪資中位數。
何志浩說，體制沒有給得太大方，主要是盼讓學生有動力盡快畢業、追求更好的生活。因此想鼓勵研究生投入博士，最好方式還是要有健全學術圈。
陽明交大電物系教授林志忠則說，部分學生對讀博士無主見，跟隨流浪博士、雞排博士等輿論傾倒；再者，是學界計畫、玉山學者等多偏好洋博士，多少也減損了投入本土博士的信心。
林志忠認為，博士出路不必只將眼光放在學術圈，國內數個科技企業近年確實有敘明產業界需博士人才，可惜論述力道不足，博士學位未來在業界有何優點、業界想創造何種技術、解決瓶頸等，其實可以詳加說明博士在業界好處和定位，「比推出任何獎學金都有效」。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言