學者：博士生若有願景 毋需高額獎學金

攬才方案脫離不了錢，不只教育部，國科會、中研院近期均提出博士人才獎學金方案，三者均發給四萬元定額補助，儘管獎勵金額不若鄰國高，但海內外學者均認為，若國內高教體制健全、能給予博士生願景，無需給予高額獎學金，也有人願意投入。

香港城市大學材料系教授何志浩表示，世界各國給予博士生每月獎勵金多半是夠使用、不比業界工作多。以美國為例，博士生一年約可領四至五萬美金，香港則是一個月二萬元港幣，達薪資中位數。

何志浩說，體制沒有給得太大方，主要是盼讓學生有動力盡快畢業、追求更好的生活。因此想鼓勵研究生投入博士，最好方式還是要有健全學術圈。

陽明交大電物系教授林志忠則說，部分學生對讀博士無主見，跟隨流浪博士、雞排博士等輿論傾倒；再者，是學界計畫、玉山學者等多偏好洋博士，多少也減損了投入本土博士的信心。

林志忠認為，博士出路不必只將眼光放在學術圈，國內數個科技企業近年確實有敘明產業界需博士人才，可惜論述力道不足，博士學位未來在業界有何優點、業界想創造何種技術、解決瓶頸等，其實可以詳加說明博士在業界好處和定位，「比推出任何獎學金都有效」。