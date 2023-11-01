教育部博士生獎學金 月領7萬方案吹了 改定額4萬元
我國高教及科研人才長期薪資偏低，少子化下面臨人才斷層危機。教育部為此，在今年中提出博士生獎學金草案，其中一方案，博三至多可月領七萬元，但據本報掌握，該七萬元方案已不復存，僅剩定額補助四萬元，學生還需通過加碼補助措施，才有望爭取更多獎學金。
教育部今年六月時，提出博士生獎學金草案，分為產學合作型和學術發展型，由政府、大學、企業三方出資，採汰弱扶強機制，補助人數逐年下降，額度則逐年提升，其中產學合作型至博三可領月領七萬元，學術發展型則為四萬元。
但本報掌握，教育部最後決議不再區分上述兩類，獎學金一律改為博一至博三，每月由教育部補助二萬元，學校和企業二萬元，合計四萬元，預計一一三學年起每年補助一二○○人。換句話說，不再有月領七萬元的方案，取而代之的是教育部擇優加碼，由學校提計畫，符合資格者才得領取。
對此，教育部解釋，定額補助和加碼並行，是不分領域學生，均有機會獲得每月七萬元。但有頂大高層指出，加碼補助一項由學校訂規範，但要求要扣緊師生參與產學合作研究等情況，部分講求理論的基礎學科不見得有太多產學機會，學生能否順利取得加碼補助，恐是問號。
高教工會研究員陳柏謙也表示，獎學金由教育部、企業、學校一同提出，但若學校找不到企業怎麼辦？甚至基礎學科不易和企業應用做連結，除能直接對應企業發展的應用系所外，很難想像學校要如何說服企業出資。
陽明交大教務長陳永昇說，教育部獎學金方案除定額四萬元外，也讓學校提加碼補助計畫細則，各大學預計明年初提報，就看學校如何爭取為學生加碼。
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