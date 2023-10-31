首個非理工人STEM學士後專班 外文、法商學生都來讀
國立陽明交通大學於本學期推出二年制「電子與光子學士後專班」，是國內唯一針對「非理工人」學習STEM的專班。今年秋季開辦學程已開學三個月，校方表示，第一屆學員來自各個領域，法商、外文、設計等背景學生均來修讀。
專班第一屆劉姓學生畢業於警察大學，他表示，當年指考成績能進入陽明交大電機系，但因家庭因素選擇進入警界。於警界服務5年後，決定留職停薪追求科技夢想，參加學士後電子與光子學位學程以培養第二專長。
劉同學表示，未來期望持續往研究所深造，畢業後考慮進入科技業。同時也考慮回警界服務，將科技領域的專業知識帶回警界，以提升警界的科技競爭力。
陽明交大表示，約5至6成專班學生希望透過訓練，跨域到科技業從事研發工程師工作；另有約3至4成學生，來自頂大的經濟系與法律系等不同領域，多希望結合自己的第一專長再回到原產業中，以創造不同的機會與價值。
陽明交通大學副校長陳永富表示，數理、資訊、半導體等基礎教育，在台灣科技產業已是很重要的必備知識；學程獨特之處在於鼓勵學生跨足不同學術領域，促使學生超越傳統學科界限，並結合第一專長知識，產生新的見解和創新思維，跨域合作模式也將是未來產業的趨勢。
陳永富也指出，文理兼俱的教育才符合時代變化，過去讀理工者，不少是文學、美術等專業人士，評估未來應有不少反向情況。陽明交大學士後專班是國內唯一提供給「非理工人」學習STEM的機會，也希望二年制專班可幫忙一類組畢業生獲得理組雙學士專長，也能繼續進修，成為科技與人文兼顧的專業人士。
「學士後電子與光子學位學程」的第二屆春季班將開跑，招生日期為11月15日至11月29日。專班提供從基礎數理、電腦程式等基礎課程，從半導體工程到光電雷射技術，培育學生成為專業科技人。學生可聯繫招生辦公室，或至電子與光子學士後專班網站https://steam.nycu.edu.tw/。
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