「從台積電到教授」博士揭求職血淚 網驚傳奇喊話1科系：還不快逃

PTT工作板上日前一篇題「化工碩士出路」的文章，一名即將畢業的成大化工碩士生透露職涯煩惱，由於不想畢業就去台積電工作，向網友請教是否有其他求職選擇。對此，一名台大化工碩博畢業的過來人回文分享，自己一路從待系統廠、台積電，最後轉戰助理教授的個人經歷，掀起熱烈討論。

原PO分享求職經歷，回憶剛畢業時，因為想要在工作、生活平衡下追求高薪，雖然取得台積電的錄取通知，最後卻選擇在某系統廠工作。待了三年後需外派大陸，由於原PO不習慣出差生活，重新找了份工作，接著在外商待了兩年左右，早9晚9、責任制，工作壓力也是很大。

想著「覺得這麼操不如去GG（台積電），錢還比較多」，原PO第三份工作回到新人時期不想去的台積電，錄取了與原物料相關的單位。他直言，在台積電雖然領得多，但工作氣氛也很競爭，比自己職等低的同事，大部分都加班加到很誇張，導致自己每次下班都覺得很心虛，「這就是我不適合GG的原因之一，會心虛」。

當時已經有小孩的原PO指出，在台積電周末on call（待命），不再像以前一樣可以很放鬆地帶小孩出去玩，自己也沒辦法割捨，下班看不到小孩的笑臉只有睡臉，最後待了兩年還是沒辦法適應，所以選擇離開台積電。

不過原PO坦言，多虧經歷過了台積電的生活，才知道自己要什麼。離開前曾面試多家傳產，規模從小到大都有，也把台灣化工系教職面試了一輪，最後在老師的推薦下，順利拿到某大學的助理教授，「（薪水）雖然少，但至少過得開心」。

回顧自己的求職生涯，原PO建議，身為化工人若沒有特殊才華，剛畢業「能去GG去GG」，因為這時期相對來說是最沒有家累的，可以把自己大部分的時間都奉獻給台積電，看看3至5年內有沒有辦法占到一個小位置，回過頭來，如果真的不適應台積電，再走也不遲。

貼文一出，網友們也紛紛留言，「這工作經歷滿傳奇的，能拿到大學教職應該實力非常強」、「感覺好猛，科技業、傳產、教職都待過」、「待過業界的老師，對學生很有幫助，知道民間疾苦」、「推經驗分享，但化工真的快逃吧」、「同為化工人，真的是淚推，這篇值得被收藏」、「化工土博的頂就這樣幫QQ」。