聽新聞
test
0:00 / 0:00

「從台積電到教授」博士揭求職血淚 網驚傳奇喊話1科系：還不快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名即將畢業的成大化工碩士生透露職涯煩惱，由於不想畢業就去台積電工作，向網友請教是否有其他求職選擇。示意圖／Ingimage
一名即將畢業的成大化工碩士生透露職涯煩惱，由於不想畢業就去台積電工作，向網友請教是否有其他求職選擇。示意圖／Ingimage

PTT工作板上日前一篇題「化工碩士出路」的文章，一名即將畢業的成大化工碩士生透露職涯煩惱，由於不想畢業就去台積電工作，向網友請教是否有其他求職選擇。對此，一名台大化工碩博畢業的過來人回文分享，自己一路從待系統廠、台積電，最後轉戰助理教授的個人經歷，掀起熱烈討論。

原PO分享求職經歷，回憶剛畢業時，因為想要在工作、生活平衡下追求高薪，雖然取得台積電的錄取通知，最後卻選擇在某系統廠工作。待了三年後需外派大陸，由於原PO不習慣出差生活，重新找了份工作，接著在外商待了兩年左右，早9晚9、責任制，工作壓力也是很大。

想著「覺得這麼操不如去GG（台積電），錢還比較多」，原PO第三份工作回到新人時期不想去的台積電，錄取了與原物料相關的單位。他直言，在台積電雖然領得多，但工作氣氛也很競爭，比自己職等低的同事，大部分都加班加到很誇張，導致自己每次下班都覺得很心虛，「這就是我不適合GG的原因之一，會心虛」。

當時已經有小孩的原PO指出，在台積電周末on call（待命），不再像以前一樣可以很放鬆地帶小孩出去玩，自己也沒辦法割捨，下班看不到小孩的笑臉只有睡臉，最後待了兩年還是沒辦法適應，所以選擇離開台積電。

不過原PO坦言，多虧經歷過了台積電的生活，才知道自己要什麼。離開前曾面試多家傳產，規模從小到大都有，也把台灣化工系教職面試了一輪，最後在老師的推薦下，順利拿到某大學的助理教授，「（薪水）雖然少，但至少過得開心」。

回顧自己的求職生涯，原PO建議，身為化工人若沒有特殊才華，剛畢業「能去GG去GG」，因為這時期相對來說是最沒有家累的，可以把自己大部分的時間都奉獻給台積電，看看3至5年內有沒有辦法占到一個小位置，回過頭來，如果真的不適應台積電，再走也不遲。

貼文一出，網友們也紛紛留言，「這工作經歷滿傳奇的，能拿到大學教職應該實力非常強」、「感覺好猛，科技業、傳產、教職都待過」、「待過業界的老師，對學生很有幫助，知道民間疾苦」、「推經驗分享，但化工真的快逃吧」、「同為化工人，真的是淚推，這篇值得被收藏」、「化工土博的頂就這樣幫QQ」。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

求職 台積電 薪水 PTT

相關新聞

「從台積電到教授」博士揭求職血淚 網驚傳奇喊話1科系：還不快逃

PTT工作板上日前一篇題「化工碩士出路」的文章，一名即將畢業的成大化工碩士生透露職涯煩惱，由於不想畢業就去台積電...

大學室友朝她嘴裡噴清潔劑...事後不承認又裝沒事 網勸快報警

因為清潔劑的酸鹼度會造成腐蝕，光是在打掃時誤摸，就很容易引起肌膚刺撓或紅腫，在使用時須格外留意。近日有網友表示，自己原本打算和大學室友們一起打掃寢室，卻在事前準備時不知出於何故，被室友朝嘴裡噴了清潔劑...

赴鴻海董事長辦公室實習 台大引路人計畫備戰未來人才

國立台灣大學推動「台灣引路人計畫：跨領域實習專案」首創師徒制實習，並邀請台灣保時捷、台積電、鴻海等國際企業，提供不限科系...

金大為外籍生「冬衣募集」反應熱烈 學生大呼超感動

國立金門大學國際處連續3年為初來乍到的境外學生對外募集冬衣，受到金門鄉親熱烈回響，近期每天都有各式冬衣送到學校來，塞滿了...

參賽創新技術博覽會 中原大學這些作品抱回1鉑金、2金2銀

2023台灣創新技術博覽會中原大學6件作品參賽，抱回1鉑金、2金及2銀優異成績。這次競賽約有530件參賽，涵蓋半導體、資...

綠領新貴／「碳盤查證照」為職涯鍍金 永續管理師年薪上看百萬

碳有價時代來臨，綠能產業被列為重點產業，勞動部的在職訓練對於綠能課程需求增加，一門碳盤查的課收32人，來了164人報名。永續管理師表示，國內綠領人才供不應求，理工科切入吃香，文科也能跨域發展，無經驗者4萬元起跳，專業度更高的企業「碳管理師」，年薪上看百萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。