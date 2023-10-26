金大為外籍生「冬衣募集」反應熱烈 學生大呼超感動

國立金門大學國際處連續3年為初來乍到的境外學生對外募集冬衣，受到金門鄉親熱烈回響，近期每天都有各式冬衣送到學校來，塞滿了國際處辦公室，外籍學生則在課餘後聚在辦公室裡挑選、試穿，對於能挑選到合身的衣物，都覺得超開心的，也感受到來自金門的溫情。

金大國際處國際長顏郁芳表示，這項「寒冬送暖」冬衣募集活動，已經連續第三年舉辦，主要目的在鼓勵資源回收再利用，結合類似「義賣」形式，一方面將二手衣物送到需要的人手上，金大受贈境外學生每挑一件就要相對捐出至少新台幣10元， 使得地區鄉親的愛，溫暖境外學生，還能變成小額捐款積沙成塔，捐給地區「家扶中心」等慈善機構，讓愛流轉。

據了解，冬衣募集消息發布後，獲得金門民眾的熱情回應，不但天天有人將厚被、衣物等親送至學校，還有人專門從台灣各地裝箱將寄到金門，有不少衣物根本未拆封、連標籤都還保留，也有不少是知名品牌。近百位來自印尼、馬來西亞、越南、泰國、緬甸、印度等不同國籍境外學生，都充分領略到金門各界暖暖的愛心，徵集活動將到31日止。

根據金大國際處的統計，該校境外新生人數續有突破，今年共有93名，包含僑生76名、外國學生11名、陸生4名。如以生源國區分，來自東南亞地區國家學生最多，尤其是印尼。面對後疫情時代新局，邊境管制已逐漸開放，因此金大今年已經有來自中國大陸、日本以及外交部連結新南向菁英培育專班的交換學生。整體在讀境外學生總數累計已超過200人。