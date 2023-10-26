參賽創新技術博覽會 中原大學這些作品抱回1鉑金、2金2銀

2023台灣創新技術博覽會中原大學6件作品參賽，抱回1鉑金、2金及2銀優異成績。這次競賽約有530件參賽，涵蓋半導體、資通訊、生技醫藥、機械及日常用品等多種領域。中原大學會場展示45項可交易專利技術，期盼透過協作模式，促進企業發展與轉型。

台灣創新技術博覽會有來自430家國內外企業和學研機構，展出超過千項尖端科技，中原大學獲獎教師包括，醫學工程學系林政鞍獲鉑金牌、機械系丁鏞獲一金一銀、電子工程學系陳世綸獲一金、電機系賴裕昆獲一銀。

林政鞍以「用於執行全內反射散射量測的裝置與方法」技術榮獲最高榮譽「鉑金獎」。林政鞍重新設計暗視野光路結構，捨棄暗視野聚光鏡裝置，藉由導入白光LED側向光源，可使光源在玻片全反射，並讓其表面產生奈米等級的漸逝波，大幅提升暗視野影像的優勢。

丁鏞獲得金牌專利為「微型鼓風器」，開發壓電式鼓風器可應用在攜帶式電腦及電子顯示裝置、燃料電池等。由於整體結構簡單、製作成本低，具創新性與競爭優勢，商品化應用價值高。另新型的「剪切式壓電雙晶致動器」獲銀牌，可支援各種精密機械、光電、半導體、生醫等產業高速精密定位的元件輸送及檢測系統。

另獲金牌的技術是「逐次逼近類比數位轉換器、校正方法以及校正系統」，陳世綸表示，相較於傳統連續漸進式類比至數位轉換器的校正方式，此專利所提出的校正方式具有實作上的便利性，成功設計出台灣第一顆自主技術與生產的壓力感測器驅動晶片，更是全世界最小尺寸的關鍵零組件，已成功進行量產。