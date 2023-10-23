美國紐澤西州長墨菲訪清大 鼓勵學子跨領域學習
美國紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）率團訪台，日前到國立清華大學與師生交流，他鼓勵學子跨領域學習並出國看世界，未來能在職涯上走得更遠。
清華大學今天發布新聞稿表示，墨菲率團於21日訪問清華大學，與清大校長高為元以「國際經驗如何塑造我們的世界觀」為題進行對談，邀清華師生聆聽、交流。
高為元表示，紐澤西州政府重視人才和經濟發展，投注公立學校的經費高，清華將利用這項契機，與志同道合的學校合作，透過人才培養和具影響力的研究回應社會的需求。
墨菲說，鼓勵學子走出去看世界，從不同文化體驗中吸取養份，結合科學、技術、工程與數學的STEM教育及跨領域結合很重要，據他觀察，受過這樣訓練的學生都有更好表現，能在職涯上走得更遠。
墨菲指出，在擔任駐德大使期間，他的4名小孩交了許多德國好友，也與各國外交官的子女來往，了解各國文化，開啟通往世界之窗，建議清華學子也能多出國看看。
墨菲分享，無論修習什麼專業，應多了解財經議題，例如學習電腦科學專業，若能兼具財經背景，發展就能更加多元。
清大表示，高為元與紐澤西理工學院（NJIT）校長林竹進（Teik Lim）在墨菲見證下簽訂研究合作協議，未來2校除了師生交流，也將展開半導體、材料科學、生物科學、數據科學及環境永續等研究合作。
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