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陽交大圖書館見「稀客」興大生笑翻 1圖引萬人朝聖：夢幻聯動

聯合新聞網／ 綜合報導
一本名為《巴黎文學散步地圖》的書籍，明明是中興大學的藏書，卻意外出現在陽交大圖書館架上。圖／翻攝自「國立陽明交通大學圖書館」臉書粉專
一本名為《巴黎文學散步地圖》的書籍，明明是中興大學的藏書，卻意外出現在陽交大圖書館架上。圖／翻攝自「國立陽明交通大學圖書館」臉書粉專

書本也愛散步？國立陽明交通大學圖書館臉書粉專日前分享，只見一本名為《巴黎文學散步地圖》的書籍，明明是中興大學的藏書，卻意外出現在陽交大圖書館架上，宛如實踐書名「散步」精神的神奇經歷，吸引了上萬名網友朝聖。

「書如其名，從中興大學『散步』到陽明交大了」，陽交大圖書館臉書粉專曬出一張圖片，只見館內架上一本《巴黎文學散步地圖》，上頭竟貼著中興大學圖書館的條碼，讓陽交大圖書館小編驚呼「稀客」，更以客語幽默喊話「正來尞（意即禮貌性地請人有空來玩，也等同於再見）」。

搞笑畫面一出，紛紛吸引兩校學生朝聖，「真的很會散步欸」、「促進館際合作，用心良苦」、「有書自遠方來，一起來看書」、「不知道這條路，花了多少時間才從台中散步到新竹」、「老師我說的是真的，書真的會長腳自己跑不見」、「校長北上順道帶上去的？」、「漂流圖書館」、「夢幻聯動」、「徹底實行散步地圖，這一站來到新竹」。

然而各學校的館藏條碼不同，為何能通過層層關卡，順利被安置到架上？網友也留言猜測，可能是館際借書，館員誤認為是館內的書放回書架。陽交大圖書館臉書粉專揭露後續，表示已和中興大學圖書館聯繫，將聯絡借閱者取回。

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陽明交大 中興大學 圖書館

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