台大擬創國際政經學院 師憂政府介入

台大根據創新條例，昨校務會議上宣布，擬向教育部申請在徐州路校區設立國際政經學院，並延攬國際級師資授課。但校內教師憂心，政經學院恐讓政府、產業介入運作，且台灣非國際政經中心，師資招聘可能將陷瓶頸。

台大校務研究辦公室主任朱曉萍表示，政經學院以十年為規畫期程，已獲富邦金、國泰金及台積電等數家企業同意出資協助，將以全英語授課，開設政治經濟、財金、高階主管教育三學程，其中政治經濟與財經學程設立學士至博士學程；高階主管教育則設立碩博士學程。

朱曉萍說，將根據不同學程聘任國際重量級教師授課，也承諾和校內系所互惠合聘，政經學院需各系所參與、資源也共享，而學院也將和國際名校簽訂交流，目前已獲日本早稻田大學、京都大學同意。

台大校長陳文章表示，礙於經費和法規限制，學校近年想聘請國外頂尖學者較難，但若根據產創條例，可用經費有較多彈性，國際級學者比較有意願來台專任，屆時也有望和學校其他學院共同聘任。

但校務會議代表多表達憂心。理學院教師代表簡旭伸指出，產創條例引入沙盒概念，但是否破壞大學法及規避監督委員會甚至教評會運作，會不會讓政府跟產業介入高教運作？台大應花時間研究，創新條例下的校中校、院中院會不會是加了毒藥的美酒。

社科院教師代表蘇宏達說，國際成功的政經學院均位於世界政經要衝，能和歐盟等機構合聘專家，學者常來訪而合聘成本低，但台灣無此條件，屆時恐花大錢請師資、花獎學金請學生。且根據創新條例，產創學院管理會台大代表席次有限，屆時學校恐無法掌控，侵害大學自主。

實際上，台大內部近期黑函已滿天飛，傳政經學院將有政府代表進駐，將是蔡政府的「政治遺產」。陳文章表示，依法，重點領域產學合作及人才培育創新審議會本來就會納入政府代表，台大非特例，全台產創學院均如此；再者，即便創設成功，徵聘教師也須經學校審查，針對所有疑慮，會盡最大努力和校內說明。