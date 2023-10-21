告贏博士生不繳會費 師大學生會：不會向其他學生追討

日前國立台灣師範大學學生會向校內一名吳姓博士生提告催繳會費，一審判吳應付費，但吳不服上訴，台北高等行政法院日前駁回上訴，判吳應繳交700元確定。師大學生會今天（10/21）晚間表示，整件事件始末，是為確認學生會於法律中的定性和定位，不包含做成判決後，以此要求學生們繳交學生會會費，因此學生會不會、也不認為應該援引判決向學生追繳會費或提起訴訟。

師大學生會先前主張，依大學法、師大組織規程、會費條例等，吳姓博士生為師大學生，學生完成註冊後為學生會當然會員，有繳交會費義務，否則學生會將欠缺自主、穩定的經濟來源，難以維持正常運作，可自行向會員催收會費。

吳生則承認欠繳700元會費，但認為依大學法施行細則規定意旨，學生會費應屬「自由繳交」，無繳會費義務，且收取學生會費權限應在大學，學生會無權催繳會費。一審台北地院行政訴訟庭判決收取會費合憲，吳生不服上訴，但北高行日前駁回上訴，吳生應繳納700元會費。

台師大現任學生會今天晚間表示，細察整件事情初始目的，僅為了確認學生會於法律中的定性與定位，但同時也認為興訟的初始目的，不包含做成判決後以此要求學生們繳交學生會費，因此學生會不會、也不認為應該援引判決向學生追繳會費或提起訴訟。

但師大學生會也表示，會費是學生會運行的重要支持，學生會未來積極爭取學權、辦理活動，也期盼同學們因認同而繳交會費。學生會除了延續前屆學生會議題外，接下來也將陸續辦理暖心周、人文電影節及黎明破曉前等活動。