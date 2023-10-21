告贏博士生不繳會費 師大學生會：不會向其他學生追討
日前國立台灣師範大學學生會向校內一名吳姓博士生提告催繳會費，一審判吳應付費，但吳不服上訴，台北高等行政法院日前駁回上訴，判吳應繳交700元確定。師大學生會今天（10/21）晚間表示，整件事件始末，是為確認學生會於法律中的定性和定位，不包含做成判決後，以此要求學生們繳交學生會會費，因此學生會不會、也不認為應該援引判決向學生追繳會費或提起訴訟。
師大學生會先前主張，依大學法、師大組織規程、會費條例等，吳姓博士生為師大學生，學生完成註冊後為學生會當然會員，有繳交會費義務，否則學生會將欠缺自主、穩定的經濟來源，難以維持正常運作，可自行向會員催收會費。
吳生則承認欠繳700元會費，但認為依大學法施行細則規定意旨，學生會費應屬「自由繳交」，無繳會費義務，且收取學生會費權限應在大學，學生會無權催繳會費。一審台北地院行政訴訟庭判決收取會費合憲，吳生不服上訴，但北高行日前駁回上訴，吳生應繳納700元會費。
台師大現任學生會今天晚間表示，細察整件事情初始目的，僅為了確認學生會於法律中的定性與定位，但同時也認為興訟的初始目的，不包含做成判決後以此要求學生們繳交學生會費，因此學生會不會、也不認為應該援引判決向學生追繳會費或提起訴訟。
但師大學生會也表示，會費是學生會運行的重要支持，學生會未來積極爭取學權、辦理活動，也期盼同學們因認同而繳交會費。學生會除了延續前屆學生會議題外，接下來也將陸續辦理暖心周、人文電影節及黎明破曉前等活動。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言