中研院今院區開放湧萬人 經典主題演講穿越時空、翻玩AI

邁入第26年的中央研究院「OPEN HOUSE院區開放活動」今盛大展開。延續上周「兒童科普日」熱潮，今上萬民眾、學生湧入中研院南港院區。其中，活動的經典重頭戲「主題演講」，緊扣時下最夯人工智慧，湧入600人參加，中研院院長廖俊智「穿越時空」邀來莫札特、瑪麗‧居禮，及蘇格拉底對談，並現場觀眾共勉我們正站在時代轉捩點，AI會改變每個人的生活，也正在改變歷史進程。

「我們早上6點就出發！」清晨的微涼細雨，不減民眾探索新知的熱情。不到9點，來自全台各地的中學生、帶著孩子的家長們，相續湧進中研院，搶先卡位！今年院區開放恢復疫情前的盛況，全台有近50間學校、團體事先報名，包團、包車前來，最多的是新北市裕德高中581人；其中有屏東高中遠道而來，還有金門的金城國中也搭機來台北參加。

院區開放經典重頭戲「主題演講」，緊扣時下最夯人工智慧主題，中研院院長廖俊智「穿越時空」邀請3位歷史名人蒞臨現場，包括AI版的莫札特、瑪麗‧居禮，及蘇格拉底，4人一來一往幽默對談。

率先登場的是中研院資訊科學研究所副研究員蘇黎，他是人工智慧專家，也熱愛古典音樂，利用人工智慧譜出動人的古典爵士樂曲。第二位講者資訊所研究員古倫維，則利用AI語言模型結合國寶文物，研發展覽軟體「Omiyage」，可以自動生成藝術品的說明，民眾逛展覽時可親自體驗。她也表示，在利用AI寫作業、做翻譯時，要學習問好問題，並為自己的資料「負責」。

人類會被AI取代嗎？壓軸的中國文哲研究所所長黃冠閔說，我們須不斷問自己「希望過怎樣的生活」，與AI合作。他將討論帶至思想層次，探討AI時代的倫理問題，連AI蘇格拉底都上了一課。最後，廖俊智與現場觀眾共勉，我們正站在時代的轉捩點上，AI會改變每個人的生活，也正在改變歷史進程。

演講現場湧進超過600人，雙層挑高的國際會議廳座無虛席。正在自學寫程式的江翠國中林同學說，中研院演講用AI生成影像和聲音令人印象深刻，會後還馬上向古倫維老師請益如何最佳化他的AI程式。