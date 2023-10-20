不繳會費遭學生會提告追討 台大、政大均不強制繳交
日前國立台灣師範大學學生會向校內吳姓博士生提告催繳學生會費，一審判吳應付費，但吳不服上訴，日前遭台北高等行政法院駁回，吳生應繳交700元確定。但近年學生會費短少、遭捲款時有所聞，導致學生多不願意繳費，學生也憂心判例一出未來恐變成強制繳交，台大則表示，學校學生會費一年收取一次，不強制繳交。
歷來學生會費繳納單據多和學校註冊單一並寄發，但不少學生認為參與學校活動少，加上近年中部某國立大學傳出60萬會費不翼而飛，多選擇不繳交，本報了解，清大、政大、台大等校均不強制學生繳會費，但如今判例一出，學生憂心未來是否一定需繳納。
台大則表示，台大學生會費一學年收一次，校方協助學生會於民間銀行開立帳戶，每學年第一學期由銀行學費代收系統，產生學生會費繳費單，學生自行列印繳費單，如選擇繳交會費，則會直接繳入學生會帳戶。
台大也指出，繳費期限與第一學期學雜費繳費期限相同，若超過金融機構繳費期限，可繳至學校課外活動組，學校轉交給學生會，再由學生會提供收取會費證明。
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