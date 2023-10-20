美國家工程院士訪台大 劉立方勉學子與不同背景者來往
國立台灣大學今年新設置椰林講座，邀請國內外具卓越成就或影響力的學界、企業界人士到校演講，拓展師生的國際視野。第二場椰林講座邀請國際知名海嘯科學家、美國國家工程院院士、中研院院士劉立方（Philip L.-F. Liu），他勉勵學子，與不同背景的人來往加速成長，對探索未知保持熱情，但也要在必要時改變方向。
劉立方1968年畢業於台大土木系學士班，即前往美國麻省理工學院 (MIT) 深造，取得博士學位後任教於美國康乃爾大學，曾任康乃爾大學工學院副院長、新加坡國立大學副校長等職。昨日在台大，以「一位台大校友的學術生涯 An NTU Alumnus’Academic Journey」為題，向師生發表演說。
劉立方在演講中鼓勵年輕人不要害怕失敗，反而要勇於追逐夢想和目標，保持好奇心，與有經驗的人交流以獲得見識，並追求真正讓自己感興趣的職業。
他指出，大學生涯中無可避免會經歷高潮和低谷，但遇到來自不同背景的人可以加速成長，充滿熱情的導師則能激發好奇心與靈感。台大提供學生靈活的環境，允許同學們冒險、犯錯，並發現真正的自己。
劉立方也勉勵同學，學問的旅程才剛開始，路途是由自己塑造，因此要永不停止的觀察、提問、追求真理。從事研究要做好時間管理的工作，且若是已經知道答案，就不是真正的研究，因此要保持對探求未知的熱情，並願意在必要時改變方向。
講座主持人、台大校長陳文章則於致詞時表示，劉立方學術研究成績斐然，也擔任過康乃爾工學院副院長與新加坡國立大學副校長，對於學校的經營也頗有見地。
台大於今年新設置椰林講座，邀請國際級大師與師生交流，預計每年預計舉辦6個場次，盼藉由重量級貴賓的現身說法及經驗分享，帶給台大師生更多的啟發。
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