10天停電6次 清大生怨報告沒存檔沒了

國立清華大學近期多次停電，短短10天就停電6次，學生抱怨其中3次無預警停電，致冰箱食物全壞、電器受損、報告沒存到檔沒了，此事也引起清大榮譽講座教授李家同關注。校方昨說明，將全面進行供電改善工程，預計29日可修復第二高壓站電纜，解除限電情形。

清大學生在網路上發文，表示學校從本月9日起深夜突然無預警大停電，10日、14日有約25分鐘的停電，16日深夜也突然停電4小時，前天、昨天也有部分宿舍區停電。

清大學生會對此發聲明譴責，直指停電對學生的學習、生活、學術工作和安全產生嚴重的影響，呼籲校方盡快制定緊急措施的標準作業流程，並制定中長期計畫，以確保校園供電的穩定性。

李家同則在臉書發文，「學生們忙著責備校長，我卻替他呼冤」，停電事件不僅發生在清大，整個國家常發生停電。認為國家應全面發展各種產業的關鍵性技術，包含電力公司、鐵路局、中華電信都要重視研發，全面提高各種產業的競爭力。

因應清大頻傳停電，校長高為元發公開信向師生致歉，也與住宿生代表開會溝通。校方說明，停電主因是供應全校約一半電力的第二高壓站電纜因老舊及受潮，9日晚間突然故障。緊急修復後，16日又有另一處電纜故障。

校方指出，已啟動兩項供電改善工程，包括盡速修復故障區段電纜，並將原定於2025年進行的共同管道工程提前立即施工，完工後將大幅提升供電穩定性。