10天停電6次 清大生怨報告沒存檔沒了
國立清華大學近期多次停電，短短10天就停電6次，學生抱怨其中3次無預警停電，致冰箱食物全壞、電器受損、報告沒存到檔沒了，此事也引起清大榮譽講座教授李家同關注。校方昨說明，將全面進行供電改善工程，預計29日可修復第二高壓站電纜，解除限電情形。
清大學生在網路上發文，表示學校從本月9日起深夜突然無預警大停電，10日、14日有約25分鐘的停電，16日深夜也突然停電4小時，前天、昨天也有部分宿舍區停電。
清大學生會對此發聲明譴責，直指停電對學生的學習、生活、學術工作和安全產生嚴重的影響，呼籲校方盡快制定緊急措施的標準作業流程，並制定中長期計畫，以確保校園供電的穩定性。
李家同則在臉書發文，「學生們忙著責備校長，我卻替他呼冤」，停電事件不僅發生在清大，整個國家常發生停電。認為國家應全面發展各種產業的關鍵性技術，包含電力公司、鐵路局、中華電信都要重視研發，全面提高各種產業的競爭力。
因應清大頻傳停電，校長高為元發公開信向師生致歉，也與住宿生代表開會溝通。校方說明，停電主因是供應全校約一半電力的第二高壓站電纜因老舊及受潮，9日晚間突然故障。緊急修復後，16日又有另一處電纜故障。
校方指出，已啟動兩項供電改善工程，包括盡速修復故障區段電纜，並將原定於2025年進行的共同管道工程提前立即施工，完工後將大幅提升供電穩定性。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言