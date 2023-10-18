竹北校區 陳文章稱「高中有所準備」 台大事後澄清
台灣大學校長陳文章昨新竹台大生醫醫院第2期工程動土，意外透露台大竹北校區已有完整規畫，更直接表明「大家盼望的高中也有所準備了」，外界猜測台大附中即將設校，台大事後澄清是願助在地高中教學及設計課程，目前暫無設高中規畫。
新竹縣長楊文科昨在動土儀式前指出，縣民非常關心台大竹北校地，希望台大充分合理使用，無論是提供高中設校土地或直接由台大設置實驗高中或附中，相信台大會通盤考量。
陳文章致詞時表示，台大竹北校區的願景是成為發展新科技的研發基地，智慧醫療也是其中一環，相關規畫會在本周六校務會議中報告，預計下周會到竹縣向縣長、縣議會、縣民告知竹北校區的規畫，及承諾投入的資金、相關建設期程。
陳文章致詞時也說，「大家所盼望的高中我們也有準備了」，將從實體的教學、多元的學習先來協助新竹縣，預計明年初就會展開。
不過，台大事後回應，校長陳文章所說已有完整規畫是指台大竹北校區，台大也願意協助當地高中的教學與課程設計，但並無規畫在竹北校區設立高中一事。
縣長楊文科認為，台大將對竹北校區提出完整規畫、對幫助竹北設立高中也有想法，「這是2個非常好的消息」，台大竹北校區畢竟延宕20多年，大家都期待好答案。
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