頂大研究所推甄「推薦函」沒用？ 教授談評選順序：有機會是決勝關鍵

研究所推甄，依照不同學校的需求，學生多會請教授撰寫推薦信，然而究竟有無加分效果，眾說紛紜。一名網友在Dcard發文分享，若學生非頂大畢業，欲申請頂大研究所推甄，教授仍最看重成績，更直言「推薦函再好，都不會有影響」，不過也有教授親自講解評選標準，指出在一種情況下「絕對有用」。

原PO舉例，如頂大報名人數超過300人的熱門研究所，若學生非頂大畢業、在校成績又非前10%者，推薦函再好都不會有影響。「清交大最近都這樣」，原PO指出「重點是成績」，她舉頂大電資領域為例，若中字輩大學畢業沒前五名，就不要浪費時間搞那些東西；相反的，中字輩電資畢業第一名，備審資料只要一頁也會上。

原PO表示，有些學生以為沒有推薦函就推不上，但學校根本不要求推薦函，也有學生怕沒有推薦函會怎樣，甚至有學生說多找幾個教授幫寫推薦函比較安全，讓她直呼「真的是浪費生命」、「成績後段，備審資料寫100頁推薦函一百封也沒用」。

貼文一出，網友們意見兩極。有網友支持原PO論點，「我推CS（資訊工程研究所）這人數絕對有參考價值。成績有到，推薦信我找非電資背景的寫都照上」、「我問過我專題老闆，他說都不會看…推薦信無用，他說幾百人，誰會去慢慢拆推薦信來看」；不過也有人持相反意見，「那是你的推薦函不夠大咖」、「其實有用啦，如果你成績和別人差不多，但有大佬背書，真的比較容易進來」、「不太同意，推薦信不重要是因為大部分的推薦信都不太好，真的好的推薦信非常有幫助，感覺原PO有點以偏概全，如果要認真做學術的話，推薦信比成績還重要很多」。

對此，一位教授跳出來在留言區解答，坦言在「成績和專題不要差太多」的前提下，若審查委員跟推薦者熟悉認識，錄取機會會大一點，「推薦函絕對有用」，自己也剛審完超過100份的推甄。教授更透露，大部分老師決定的錄取標準和考量順序是：1.研究方向有沒有適合指導的老師；2.口試表現；3.大學專題成果；4.校名和在校成績，當兩位學生在某一項不相上下時，推薦函就可能是錄取與否的關鍵。