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台灣之光談成功關鍵 李明東：建立自信、有容乃大

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
美國加大系統索諾瑪州立大學校長李明東（左）回東海大學母校演講，分享建立自信、培養解決問題能力是成功之道。圖／東海大學提供
美國加大系統索諾瑪州立大學校長李明東（左）回東海大學母校演講，分享建立自信、培養解決問題能力是成功之道。圖／東海大學提供

美國加州索諾瑪州立大學校長李明東，應邀至母校東海大學演講，談到人生成功的關鍵，鼓勵大學生建立自信，面對困難、解決問題，更要不斷嘗試用新方法克服問題。

李明東以美國加州州立大學系統首位台籍校長身分，16日回母校演講，以「我的成長與領導理念：台東囝仔，東海學子，美國大學校長」為題，分享學習歷程與成功法則。

李明東說，當年考上東海外文系，首日晚間來到學校，迎接他的是猶如森林的廣大校園，漆黑夜晚充滿寒意。他遇見學長提供晚餐，安排住宿，當時情景歷歷在目，他說，東海給他的第一印象就是「感動」。

李明東說，讓他懷念的還有東海濃濃的書香味，享受坐擁書城獨有的香氣，當年閱讀校長曾約農祖父曾國藩的手稿，還讓他動念鑽研太平天國的歷史。

他認為東海一直以來都有很強的人文素養氛圍，這對培育學生的軟實力很重要，東海大學外文系教育幫助他培養自信，努力解決問題去克服學習英文的障礙，到美國遇到接二連三挑戰，以同樣的心態面對挑戰、解決問題。

李明東強調，美國的經驗教導他了解多元文化差異，不僅要學會包容、還要有自信，不要怕犯錯，唯有不斷的犯錯與嘗試，才能成就卓越。

提到台灣大學遇到的問題，李明東說，台灣面臨少子化的危機，即使美國索諾瑪州立大學也如此，他肯定東海大學招生成果與未來建構的方向，希望索諾馬與東海大學未來更多合作與交流。

東海大學校長張國恩指出，李明東不僅是東海之光、更是台灣之光，兩人教育理念一致，大學教育目的是培育學生多元發展，建立專業能力與自信，大學所做的任何改革，學生都應是最大的獲益者，如此才可永續，在少子化時代繼續保有競爭力。

外文系系友會長鄭哲民擔任演講引言人，李校長在美闖蕩克服艱難，最後當上美國加州州立大學系統索諾瑪大學的校長，相當不易，他的經歷值得學習，尤其分享建立自信，解決處理問題的能力值得效法。

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東海大學 美國 少子化

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