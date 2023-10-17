國立大學寄存29名額 台大占15個

受少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招，下學年、一一三學年度有兩所國立大學，寄存廿九個名額中，令人跌破眼鏡地是台灣大學竟為其中一校，且寄存逾五成、十五個名額，引發社會議論。台大校長陳文章解釋，寄存名額與招生危機無關，是為明年度成立的新系預做準備，且十五個寄存名額都來自人文社會領域的同一科系。

陳文章表示，台大大學部預計明年將在人文社會領域新增一系，目前還在申請中，新系第一年只準備收十五名學生，之後逐年增加。因教育部對大學招生名額有總量控制，徵得同在人文社會領域的單一科系同意，明年向教育部寄存名額十五名。

台大表示，在總量控管機制下，透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用彈性。主要考量為因應產業及社會發展需求之人才培育、降低部分系所生師比以維持良好教學品質、及為未來增設系所名額需求做準備。

其實教育部早自二○一四年起實施寄存名額制度，預計實施至二○二六年，學校可把招生名額「寄存」到教育部，等到學校認為招生時機好轉，再申請取回。根據教育部統計資料，一一三學年共有五十一校、五八九八個名額寄存教育部，其中公立大學有兩校、廿九個名額，私立大學則有十四校、二六八七個名額；國立技專校院則有四校、三○五個名額，私立技專校院有卅一校、二八七七個名額。

大學問執行長魏佳卉說，各校都該重新盤點人數、科系應做一些縮編。過去廿年受到少子化影響，學生數量年年減少，但台大大學部招生名額卻年年增加，是很弔詭的情況。

私校工會副理事長尤榮輝認為，教育部須公告單一系所的寄存名額，以及近五年招生人數變動的情形，才能真實反映各校系的狀況。