國立大學寄存29名額 台大占15個
受少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招，下學年、一一三學年度有兩所國立大學，寄存廿九個名額中，令人跌破眼鏡地是台灣大學竟為其中一校，且寄存逾五成、十五個名額，引發社會議論。台大校長陳文章解釋，寄存名額與招生危機無關，是為明年度成立的新系預做準備，且十五個寄存名額都來自人文社會領域的同一科系。
陳文章表示，台大大學部預計明年將在人文社會領域新增一系，目前還在申請中，新系第一年只準備收十五名學生，之後逐年增加。因教育部對大學招生名額有總量控制，徵得同在人文社會領域的單一科系同意，明年向教育部寄存名額十五名。
台大表示，在總量控管機制下，透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用彈性。主要考量為因應產業及社會發展需求之人才培育、降低部分系所生師比以維持良好教學品質、及為未來增設系所名額需求做準備。
其實教育部早自二○一四年起實施寄存名額制度，預計實施至二○二六年，學校可把招生名額「寄存」到教育部，等到學校認為招生時機好轉，再申請取回。根據教育部統計資料，一一三學年共有五十一校、五八九八個名額寄存教育部，其中公立大學有兩校、廿九個名額，私立大學則有十四校、二六八七個名額；國立技專校院則有四校、三○五個名額，私立技專校院有卅一校、二八七七個名額。
大學問執行長魏佳卉說，各校都該重新盤點人數、科系應做一些縮編。過去廿年受到少子化影響，學生數量年年減少，但台大大學部招生名額卻年年增加，是很弔詭的情況。
私校工會副理事長尤榮輝認為，教育部須公告單一系所的寄存名額，以及近五年招生人數變動的情形，才能真實反映各校系的狀況。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言