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高雄讀大學大啖魚翅、鴨肉珍 經理兒喊生活費15K不夠：物價漲太多

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／Ingimage
大學生示意圖。圖／Ingimage

大學生一個月的生活費，究竟要給多少才合理呢？一名網友在PTT發文分享，聽聞經理的兒子正在高雄念大學，原本給小孩每個月15K（即新台幣1萬5千元）的生活費，最近卻收到兒子要求，希望調升到18K，讓他好奇問道「大家會覺得太多嗎？」，引起網友們熱烈討論。

原PO指出，最近經理的兒子以「物價上漲太多」為由，希望每個月生活費能夠調升到18K。原PO得知經理兒子的開銷也透露，例如期中、期末考完，他會和女友花500元吃鴨肉珍；系隊聚餐吃了1000元的老汕頭火鍋；情人節則跟女友去九如路的興魚翅餐廳用餐，一頓飯5000元就沒了。

貼文一出，網友們紛紛公開自己求學階段的生活費，「我快30年前只有4K一個月」、「我當年5000（元）」、「18年前一個月10000（元）」；不少人也批評，學生這樣的花費太奢侈，「高雄生活費15K不夠也太離譜，我當初台北市念書12K，不夠自己打工啊」、「太多了吧，應該降到12K，吃什麼魚翅」、「小孩習慣要改，不然再多也不夠」。

不過也有網友持不同看法，認為高雄物價也不低，或許可透過打工方式增加金流，「市區要多一點正常啊」、「含房租的話可以吧」、「像我爸媽北部人都以為我來高雄物價很低，除非看起來很糟的店，不然物價跟台北沒差多少」。

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