提供企業凈零服務 文化大學籌設碳資產管理認證中心

學術圈的壓力有多大？2015年加州大學柏克萊分校的研究發現，47％的碩博士研究生有憂鬱症傾向，不少人被精神疾病困擾，台大物理學系教授高英哲公開自己20歲就跟憂鬱症朝夕相處，他說，發病時好像行屍走肉，靈魂出竅般看著一個熟悉的肉體在努力活著。 高英哲說，憂鬱症這個疾病會一點一點上身，剛開始可能是身體覺得累，出現胸悶、心悸，全身肌肉緊繃等症狀，以為只是累過頭，休息一下就好，然而休息後精力不但沒有恢復，反而感覺更糟。為了讓更多人認識這個怪獸的樣子，高英哲還分享了憂鬱症測試量表，希望大家別輕易地被它吞噬。

2023-10-13 07:00