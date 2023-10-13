提供企業凈零服務 文化大學籌設碳資產管理認證中心
中國文化大學與50淨零解方聯盟擇於今日（10/13）簽訂合作備忘錄，雙方將共同培育種子師資，取得FSPN-50NZA 永續管理師與ISO 14064-1:2018組織溫室氣體主導稽核員證照，擴大永續教育能量，之後將於文大籌設具ISO國際標準的「碳資產管理與認證中心」，將是首例國際學術驗證單位，提供企業碳盤查、碳中和、淨零、負碳排服務與技術研發。
50淨零解方聯盟會長謝伯彬、行銷運營副會長蔡孟吾等今天出席簽約儀式。文化大學校長王子奇表示，邁向2050年淨零挑戰，不僅是企業也是學術界要共同面對的課題，文化大學將籌設具備ISO國際標準的「碳資產管理與認證中心」。
王子奇表示，文大將邁向TAF認證的專業驗證機構，打造台灣首例國際學術驗證單位，提供企業碳盤查、碳中和、淨零、負碳排服務與技術研發。
王子奇談到，為擴大服務量能，文化大學預計培育將近30位種子教師，讓碳資產管理與認證中心成立乃至各院所教育都完整導入ESG元素，使各學院師資都具備永續教育量能。
50淨零解方聯盟會長謝伯彬指出，文大能率先引領台灣各大學院校成立碳資產管理與認證中心，將培育文大師生取得永續管理師Level I與 ISO 14064-1:2018組織溫室氣體主導稽核員證照。
文大表示，碳資產管理與認證中心將大力推動「永續合作夥伴網絡FSPN」，透過夥伴網絡體系，為上市櫃公司與中小企業提供顧問診斷、教育訓練、技術、行銷等各方面支持。
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