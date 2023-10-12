助攻第一線操作員！ 陽明交大研發混合實境機器人

陽明交通大學電機系教授宋開泰領導的智慧系統控制整合實驗室，與全球第二大協作型機械臂達明機器人公司(Techman Robot Inc.)，共同研發利用混合實境規劃機械手臂路徑的新技術，協助沒有受過機器人程式訓練的第一線自動化操作人員，以直覺式的手勢設定機器人路徑及任務，讓第一線人員更快的完成工作目標，將於10月18到20日在全球最受矚目的自動化與機器人年會ROScon 2023展示。

宋開泰表示，此次發表的混合實境(MR)機器人，可協助沒有受過機器人程式訓練的第一線自動化操作人員，以直覺式的手勢設定機器人路徑及任務，讓第一線人員更快的完成工作目標；同時也幫助自動化場域人機互動任務，展示了MR技術在機器人領域的潛力。

有別於以往自動化流程由平面螢幕檢視及操控機械，這項混合實境技術具備手勢識別功能，只要帶著眼鏡，透過攝影機即可檢視操控者、機器手臂與環境之間的對應關係，並追蹤和辨識手部動作，用以規劃虛擬路徑，並於現實環境實際執行路徑。

操控者只要透過直觀的手勢完成虛擬路徑，即可發送訊息，達到精準調整並控制機械手臂完成如夾取物品或放置物品的動作。