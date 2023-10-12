東華大學會館變旅館 明年啟用
國立東華大學東華會館過去是招待所，為了讓學生家長就近住宿，也推廣校園美景，校方申請變更用途，活化改為旅館經營，約有30間房間。校方表示，未來主要提供家長或到校參訪賓客入住，有餘力才會開放其他旅客，正在裝潢施工，盼明年暑假前啟用。
東華會館至今已29年，會館裡有雙人房與4人房，浴室採乾濕分離，空間寬敞舒適。過去提供各級學校會議、研討會、校外教學及冬夏令營活動等住宿服務，評價不錯。
東華大學副校長徐輝明表示，為提供更完善的服務，推動東華會館用途變更，將H類招待所變更為B類旅館。針對外界質疑學校是否跟其他旅館、民宿搶生意，徐說，未來主要開放家長、到校參訪賓客入住，不會有搶客人的問題。
徐輝明指出，東華校園占地250公頃，擁有東湖、綠地，搭配藍天與青山，風景優美，雖然會館房間數不多，不過小而美，每年開學與畢業季時，新生與畢業生家長到花蓮不用再為住宿問題煩惱，且住宿價格不會太貴，足夠停車空間，旅客可以借用自行車遊覽校園。
縣府建設處長鄧子榆表示，東華大學希望會館未來成為旅館使用，依法必須要經過變更使用的申請與程序，也要經過主管單位教育部的許可，縣府受理學校申請變更用途，校方採BOT方式，原本只能與教育有關的招待所，現在可提供不特定者住宿，比照一般旅館的方式經營，彈性更大。
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