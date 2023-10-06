「中國現代文學領航者」李歐梵 獲頒清大名譽文學博士

「中國現代文學領航者」李歐梵獲頒成為國立清華大學名譽文學博士。清華大學今天舉行名譽博士頒授典禮，由校長高為元表彰李歐梵在中國現代文學與文化研究的卓越貢獻。校方指出，李歐梵將在11、13日於清華辦2場講座，讓學子得以親炙大師風采。

清大指出，在新竹成長的李歐梵為哈佛大學博士，曾執教於美國普林斯頓大學、印第安納大學、芝加哥大學、洛杉磯加大、哈佛大學及香港中文大學；多次獲頒崇高榮譽，包括中央研究院院士、國立清華大學榮譽講座、香港科技大學人文榮譽博士等。

推薦李歐梵成為清華名譽博士的清華人文社會學院院長李卓穎代表致讚詞時指出，李院士望重士林，著作等身，對中國現代文學貢獻重大而深遠。他的研究涵蓋現代主義、人文主義、翻譯、上海與香港都市文化等重要議題，是一位全方位的研究者。

清大人社院指出，李歐梵1999年出版的「上海摩登」一書，成功讓學術著作成為書店的暢銷書，一時洛陽紙貴，掀起了「上海學」熱潮。

李歐梵好友、中研院院士王德威錄致賀影片盛讚，李歐梵是國際漢學研究最重要的人物之一，汲取西方不同的比較文學脈絡，形成獨樹一格的學術風格。李歐梵對廣義的世界文學、音樂、電影皆涉獵，累積形成的教學方法及處事風格深刻影響下一世代。

與李歐梵長期交往的清華人社院教授表示，李歐梵待人溫暖、謙虛風範印象深刻，且提攜後輩不遺餘力。近年許多知名大學爭相邀請李歐梵去講學，儘管年事已高，李仍不辭勞苦，盡力答應，還說：「跟年輕學者討論學問不累，反而更有精神。」

王德威也說，李歐梵親切慷慨的待人處世風格，及追求獨立、自由、民主的精神，感染了身邊的朋友及無數學子。他還記得1989年六四天安門事件後，當時在美國芝加哥大學任教的李歐梵排除萬難，接待了許多流亡學者及學生，如此風範，令人佩服。

李歐梵父親李永剛曾任教於新竹師範學院音樂系，竹師如今也與清華合為一校。今天的頒授典禮特別安排清華音樂系學生獻唱由李歐梵父親李永剛譜曲的「阿里山之歌」和「天地一沙鷗」兩首歌曲，以音樂連結父子倆的精彩成就。

李歐梵是清華大學在台建校後頒授的第42名名譽博士。李歐梵今天隨妻子李玉瑩一同出席典禮，感謝清華大學給予他這份榮耀，並提到了他與新竹的深厚情感。他從小跟隨父母從福州來台，父親任教新竹師範學院的小小操場，就是他的啟蒙之地。

「人愈老，回憶愈多，就像一張很老的羊皮紙，一次又一次地層層加上回憶。」李歐梵感性地說，「我感覺到我屬於這個地方，地方也是有靈的，人和土地是互動的。」