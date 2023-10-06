成大「台南400」校園演唱會民眾免費入場 今起線上報名

成功大學今天宣布配合迎接「台南400年」紀念活動，人文社會科學中心11月8日將舉辦「台南400」演唱會，開放校外民眾免費入場，今天開始受理網路報名、座位有限。成大人社中心表示，要將台南深厚的歷史與現代特色交融，讓民眾體驗台南獨特的文化活力。

演唱會邀請台南在地金曲獎台語歌王及詞曲創作人謝銘祐、「台南人話題饒舌歌手」大支、阿雞GLOJ、成大經濟系校友歌手韓森，演出〈#慢慢變臺南〉、〈#鳳凰花飛啊飛 〉、〈#戀戀大員〉、〈#台南〉、〈#台江二百冬〉等多首膾炙人口且富有台南味歌曲。

校方表示，謝銘祐與大支將攜手演唱兩世代音樂人聯手打造的台南400年主題曲，慢慢變台南「一起臺南・世界交陪」。這首歌的靈感源自於台南的日常生活，融合懷舊十足的編曲配搭大支快嘴饒舌，輕快呈現混搭中的美好。

主辦單位表示，活動將帶領觀眾踏上一段在地音樂之旅，從音樂的脈動感受台南的四百年底蘊，讓校園師生與民眾共同迎接「台南400」，與對未來的美好期望。

演唱會時間11月8日晚上6點20分到7點開放入場，7點演出到9點。地點成功大學光復校區成功廳。

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