屏大跨域日 培養學生多元知能
屏東大學2020年成立大武山學院跨領域學程中心鼓勵學生跨域學習，今年首創「跨域日」，每月第1、3周的周三讓學生修讀跨領域學分學程培養跨域知能。來自獅子鄉排灣族新路部落的社發所碩一生詹佩宜修部落觀光課程，跨至霧台鄉阿禮部落了解百年石板屋與部落推動的自觀區遊程，受原住民專班學生感染，族群文化意識更強烈。
屏東大學校長陳永森說，第2期高教深耕計畫主題「USRF」強調「大學、永續、韌性、未來」，屏東大學據此推動國際日、跨域日、屏東日，讓師生有更開闊的視野與多元能力。
大武山學院院長黃玉枝表示，跨領域學程中心開設多樣化跨領域學分學程、微學程與跨領域共授課程，打破系所藩籬推動跨域對話，培養學生多元專長與整合能力。111學年起並推動自我導向學習課程，增進解決問題的能力與就業力。跨領域學程中心主任古淑薰指推動跨域交流，讓學生踏出傾聽他人聲音的第一步，培養更多整合性跨域思維。
社發所研究生詹佩宜修習觀光社會學課程，進到霧台鄉阿禮部落了解百年石板屋與阿禮部落畫設的自然人文生態景觀區，認識許多原住民專班學生，自己更提升族群文化意識。
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