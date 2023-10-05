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屏東大學打造跨域日 鼓勵學生多方嘗試培養跨域知能

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學推動鼓勵學生跨領域學習，今年度更首創「跨域日」，每月的第一周、第三周的星期三作為跨域日，鼓勵學生修讀跨領域學分學程培養跨域知能。記者劉星君／攝影
屏東大學推動鼓勵學生跨領域學習，今年度更首創「跨域日」，每月的第一周、第三周的星期三作為跨域日，鼓勵學生修讀跨領域學分學程培養跨域知能。記者劉星君／攝影

屏東大學在2020成立大武山學院跨領域學程中心鼓勵學生們跨領域學習，今年度更首創「跨域日」，每月的第一周、第三周的星期三作為跨域日，鼓勵學生修讀跨領域學分學程培養跨域知能；社發所碩一生詹佩宜來自獅子排灣族新路部落，她在修觀光社會學課程，實際走訪霧台鄉阿禮部落，了解百年石板屋與部落遊程推動，過程中她受到原民專班學生感染，族群文化意識更強烈。

屏東大學校長陳永森說，第二期高教深耕計畫主題是「USRF」強調大學（University）、永續（Sustainability)、韌性（Resilience）與未來（Future），推動屏東大學「三大日」，分別是周一「國際日」、周三「跨域日」、周五「屏東日」，讓師生有更開闊的「教」、「學」視野與多元能力。

大武山學院院長黃玉枝說，屏大自2020年成立大武山學院跨領域學程中心，打破系所藩籬、推動跨領域教學、跨域對話等培養學生多元專長與整合能力，開設多樣化跨領域學分學程、微學程與跨領域共授課程，111學年起推動自我導向學習課程，包括強調實作探索微學分、學生自主募課與自我實踐計畫，透過各式跨域彈性課程跨領域對話與科際交流，增進學生面對未來社會、解決問題的多元能力與未來就業能力。

屏東大學大武山學院跨域領域學程中心主任古淑薰說，推動跨域，跟其他系所交流，傾聽他人聲音，讓學生們踏出第一步，探索培養更多整合性跨域思維。

屏東大學社發所一年級的詹佩儀來自獅子鄉新路部落排灣族，她說，修習觀光社會學課程，談及部落觀光，進入到霧台鄉阿禮部落，瞭解百年石板屋，與阿禮部落劃設自然人文生態景觀區後，如何推動部落觀光，透過課程中，認識許多原專班學生，也感受的他們對部落文化認同，也加深自己對族群文化意識提升。

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屏東 獅子 排灣族

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