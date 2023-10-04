新北攜手輔大景觀系 李石樵故居古蹟融入塭仔圳綠地

新北市府地政局今天表示，塭仔圳開發工程時尊重在地文史，與輔大景觀設計系合作，將台灣第一代西畫家李石樵故居融入綠地景觀，新泰塭仔圳重劃區也以金屬媒材規劃「黑手職人公園」。

市府地政局長汪禮國今天在市政會議專案報告表示，新泰塭仔圳重劃區首條30米計畫道路，已命名「領航路」，位於中環路二段與新北大道間，預計今年底完工，屆時串聯新莊區與泰山區的交通動脈，分擔新莊中正路交通流量。

汪禮國說，配合「2023台灣設計展」的展區，在6日至22日設計展期間，塭仔圳故事館於每星期一至星期五均開放參觀，自行前往不須預約；如需導覽服務的民眾，可先上地政局官網預約。

汪禮國說明，館內除塭仔圳從農業時代到市地重劃的現況資料，也展出輔仁大學景觀設計系學生對李石樵故居景觀模型，展現設計發想，與將故居周邊綠地融入景觀的理念。

文化局表示，李石樵是新北泰山貴仔坑人，為台灣第一代西畫家，其作品早期多次獲入選日治時期「帝國美術展覽會」、「台灣美術展覽會」，他作育英才無數，對台灣畫界影響深遠；李石樵故居約建於20世紀初年，為台北近郊品質極高的古宅第，目前是新北市市定古蹟。

地政局指出，塭仔圳市地重劃區總面積近397公頃，輔大位於重劃區中心位置，故引入學術資源與景觀系合作，讓塭仔圳重劃區兼具在地、生態、綠能、文化保存的永續發展。

目前，2座鄰近輔大、輔大醫院的公園，將依據1921年日治台灣堡圖水圳位置，呈現塭仔圳250年前古水圳灌溉良田的意象，另也呼應醫療專區特性及周邊居民需求，將打造療癒花園主題。

地政局表示，塭仔圳曾是金屬加工業聚落，為了凸顯「黑手職人」的特色，與地方文史團體、台灣還我特色公園行動聯盟討論，將於鄰近機場捷運泰山站、新莊高中對面的「黑手職人公園」，以金屬材質凸顯地景雕塑、街道家具、兒童遊具，將城市設計融入歷史傳承意義。