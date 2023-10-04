台師大產創學院揭牌 AI所碩班超搶手錄取率僅18.5%

台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院今年9月首度招收學生，競爭最激烈的AI所碩士班錄取率僅18.5%，新生註冊率100%。該學院今舉行成立暨揭牌典禮，蔡英文總統親臨祝賀，致詞時表示，人工智慧浪潮席捲全球，必須以「人文的心、科技的腦」引領人工智慧發展，相信藉由台師大人文關懷底蘊將能培育ＡＩ產業關鍵人才。

蔡英文總統、教育部長潘文忠、高教司副司長梁學政、金仁寶集團董事長及台師大校友總會理事長許勝雄、台師大校友總會名譽理事長王金平與承德油脂、元太科技、瑞昱半導體、江陵機電、中強光電、麗台科技、友達光電、康舒科技、易晨智能等知名企業代表皆出席共襄盛舉。

台師大依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，111學年度正式成立「跨域科技產業創新研究學院」，該分為「AI跨域應用研究所」與「綠能科技與永續治理研究所」兩大研究所，提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會。

台師大校長吳正己表示，台師大剛歡度100歲的生日。在過去的100年中，台師大作育英才無數，做為一個後發先至的綜合大學，台師大的契機在國際化與跨域整合。

吳正己說，台師大呼應國家政策成立「跨域科技產業創新研究學院」，便是以跨領域為主軸，結合校內科工學院、理學院、及人文社會科學院系的能量，與12家傑出企業合作，希望透過產、官、學合作機制，讓學生更貼近產業需求，增加職場競爭力，培育國家需要的人才。

蔡英文表示，2021年產創條例通過後，台師大是國內第10所頂尖大學加入設立研究學院的行列，成立了國內第11個研究學院。

蔡英文說，產創學院設立攸關台灣國家產業發展重心，包括半導體、人工智慧、循環經濟、金融，這些領域透過產學合作取得先機，因應全球產業發展趨勢，台師大研究學院設置AI跨域所及綠能永續二研究所，都呼應當前科技產業的關鍵項目。

蔡英文指出，人工智慧浪潮席捲全球，ＡＩ改變產業模式，也重塑人類價值觀，必須以「人文的心、科技的腦」引領人工智慧發展，相信藉由台師大人文關懷底蘊將能培育ＡＩ產業關鍵人才；淨零轉型也是全球共識，不論智慧電網、節能科技，都是台灣建構綠色供應鏈的重要發展方向，因此要培育更多建立前瞻的人才，一起投入這項工作。

蔡英文說，相信由學界業界共同努力，一定能彙集更多資源培育出優秀產業人才，期待台師大產創學院在產學研究合作上成為新典範，為台灣下個世代科技產業注入動能，持續提升國家的國際競爭力。

台師大產創學院今年9月招收首屆學生，其中競爭最激烈的ＡＩ所，碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5%，新生註冊率100%。