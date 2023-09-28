不尊重老師？陸生來台見這景象直呼「文化差異」 台妹曝原因：講求自律

近年流行的關鍵字「鬆弛感」，指的不是躺平或擺爛的意思，而是對世事抱著從容、淡然的態度，是一個內外在都處於舒坦的狀態。一位陸生便表示，她在台灣學生身上能明確的感受「鬆弛感」，和大陸上學時緊繃、壓力大的氛圍截然不同，這裡的學生並不會因為「不夠準時」而過度緊張，上課吃東西更是一件稀鬆平常的事，貼文曝光後也引起兩岸網友的討論。

一位來台灣留學的大陸學生在小紅書上發文表示，來台兩周後，能在台灣人身上明確的感受到「鬆弛感」，自己在嚴苛的教育環境長大，在她眼中，即使上了大學，遲到仍是很嚴重的事，「提前幾分鐘在教室坐好是約定俗成的規矩，甚至有『準時即遲到』這樣的習慣」；不過來了台灣她才發現，這裡的學生並不會因為「不夠準時」而過度緊張，有些人甚至到了上課時間才往教室走，上課吃東西更是一件稀鬆平常的事，和大陸上學時緊繃、壓力大的氛圍截然不同，讓她笑稱「也許是一種文化差異吧哈哈」。

貼文曝光後引起熱烈討論，大陸網友紛紛發表意見，部分人認為上課吃東西和遲到並不是「鬆弛」的表現，不過也有人提到，這些情境不只出現在台灣，是和學校風氣相關，「缺乏基本的尊重和禮貌」、「台灣整個社會鬆弛感都很有」、「鬆弛感，那叫上學嗎？自律跟自由是兩碼子事」、「上課吃東西和遲到是對老師的不尊敬，不是鬆弛」、「我在武大也挺鬆弛的，氛圍比較自由散漫，什麽都全憑個人」、「明明和福建只隔一個台灣海峽為什麽差這麽多」、「大陸上大學，有幾個是沒曠過課的，我大二就開始各種曠課」、「呃，我們這裡上課也有人偷吃東西欸。老師其實看到了，有時候裝看不見」、「上課吃東西這件事…在浙大也蠻常見的，我第一次去上課的時候也蠻驚訝的」。

對此台灣學生也回應，和大陸相比，台灣的學風更為自由，大部分的學生講求自制、自律，「越前面的學校越不管啊，學習是為了自己而學，為什麼要人逼著才願意呢」、「台灣頂尖的高中都是最自由的，沒人管你上不上課，可以在各種社團間串門子，隨便走在路上都可以交朋友，目前人生中最美好的回憶就是高中時期」、「台灣學校追求自律，不上課沒關係，考試報告能過就好」、「要考好大學的肯定還是有壓力啊，你說沒壓力的那種都是不讀書的」、「我們學風是比較輕鬆一點，但如果是名校學生基本上還是很自律也很克制的…像我們上微積分基本上大家都是提前二十分鐘去佔位置的…」。

更有體驗過兩岸學習風氣的網友現身說法，「因為他們上大學不難，很多私立大學甚至都招不夠學生，壓力小所以有鬆弛感，我當時交換的時候也是發現台生逃課逃得飛起」、「從小到大在台灣讀書，大學來了大陸…只想說大陸學生真的辛苦了，突然覺得自己以前讀書吃的苦都不是苦」、「哈哈哈，那叫擺爛，我那時候考大學學測的時候，緊張的要死，結果第一節考試有一群別校的學生不到半小時就交卷離開了，把我驚呆了」、「我以前在台灣讀書的時候，12:00下課的課，我都快到11:30跑出去買個便當再回來；我以為老師不認識我所以肆無忌憚地做了一個學期，直到最後一節課老師叫了我的名字，我覺得我非常的鬆弛」。