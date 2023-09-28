台科大熱門課出爐 英文學習、愛情人際登學生最愛
各大學加退選課暫告段落，台灣科技大學統計新學期最熱門的課程，前三名分別為專利制度、養生醫學、體育英文。此外，愛情心理學、愛情多樣性、人際關係等課程也非常受學生歡迎。台科大表示，透過課程讓學生了解人際關係、感情、心理層面該如何處理，未來也會考慮增加相關課程，讓學生選修。
台科大分析，今年熱門選課課程包含英文學習、養生健康、愛情與人際關係，另也有一些專業課程入選，像是專利、投資理財、台灣電資產業論壇。若以英文相關的熱門課程為例，體育英文、英文小說與電影、休閒英文可讓學生們以輕鬆生活化的方式學習英語，深受學生喜愛；藥物與健康、醫學與生活、養生醫學，也顯示學生重視健康。
台科大教務長陳素芬表示，課業要有好的表現，心理層面也很重要，大學生需要更多課程來幫助他們舒壓，許多大學已推動心理假，台科大也將啟動心理假並提供關懷機制。此外，校方也從課程著手，透過課程讓學生了解人際關係、感情、心理層面該如何處理，未來也會考慮增加相關課程，讓同學們選修。
台科大愛情心理學授課老師葉北辰表示，不論是兩性教育、性與性別的關係、如何讓伴侶關係變好、如何溝通表達與異性良好相處都是學生常提問的問題。學生也常問「怎麼追女朋友？怎麼讓對方喜歡我、如何讓對方更愛我？」例如「如何處理分手和心理的痛苦」，都是課堂中重要的討論議題。
台科大資工系陳姓學生指出，台科大理工科系為主男生較多，許多男學生不太知道如何和異性相處。他也坦言自己曾被當「工具人」，完全不知如何宣洩負面情緒，這類課程對學生很有幫助，也鼓勵學生遇到挫折或傷心時，勇於使用校內諮商資源。
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