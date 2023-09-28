靜宜大學首創「敬師節」放假一天 盼學生返鄉探望師長
今天9月28日「教師節」只紀念、不放假，教師與學生要上班上課。靜宜大學為對作育英才的師長表達敬意與感謝，今年首創將教師節訂為「敬師節」放假一天；校方舉辦感恩暨敬師活動，並希望學生都能在這一天返鄉探望師長，分享大學生活的成長及喜悅，讓「敬師節」成為學生與教師善的循環。
靜宜大學校長林思伶說，創立靜宜的美國主顧修女會創辦人聖狄奧多．格倫姆姆是一名老師，她認為，身為老師不可缺少的德行是公平與慈愛，在培育學生有美德之前，要先尊重他們；老師是學生看得見的天使，應該像守護天使一般對待他們。每位靜宜夥伴都是學生的天使，也是彼此的天使，在這幸福的節日，期盼藉由這份天使的愛與守護，引領我們傳遞愛的真諦，在靜宜散發光和熱。
林思伶表示，今年學校特別規劃「敬師節」，透過系列感恩活動，鼓勵學生表達「敬師之意、感激之情」；並對教師們致上最誠摯感謝和祝福，期盼心手相連，為教育的美好而努力，在一切事上愛與服務。
靜宜人社院院長賴松輝指出，希望學生利用「敬師節」回到求學歷程中的母校，拜訪昔日師長感謝教導與培育之恩，並串起與母校的情誼。
靜宜校方同時舉行「感恩暨敬師活動」，特頒發「資深服務教職員」等獎項；靜宜校牧楊安仁神父感謝教職同仁為台灣的高等教育耕耘與付出，協助學生快樂學習，成為具國際觀、專業與就業力及利他思維的社會公民，並開啟人生無限的可能與未來。
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