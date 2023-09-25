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陽明交大中藥淨冠方助減毒防護 美國電商上架

中央社／ 台北25日電

陽明交通大學傳統醫藥研究研發中藥方劑「淨冠方」，有助於減毒防護，並與國內生技藥廠順天堂合作，9月正式於美國電商Amazon（亞馬遜）上架。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，由連翹、黃芩、柴胡、厚朴、藿香等草藥組成的淨冠方，是陽明交大傳統醫藥研究所和台北市聯合醫院林森中醫昆明院區前院長許中華，依據SARS（嚴重急性呼吸道症候群）抗疫經驗、臨床心得與中醫理論開立的藥方，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重時，提供就醫民眾作為疫苗輔助與減毒防護之用。

許中華表示，這款藥方可建立預防病毒入侵的防護網，並弱化病毒，改善喉嚨痛、咳嗽及頭痛等症狀，相關科學實驗已發表在國際期刊；儘管目前疫情已趨緩和，但病毒變化無常，唯有加強自身免疫，才能避免被病毒入侵。

陽明交大提到，淨冠方在商品化前，是以傳統水煎藥形式服用，考量藥材品管及需要將煎煮液科學化與標準化，順天堂將淨冠方做成方便且易服用的膠囊劑型，不僅攜帶方便，也符合美國市場服用習慣，能讓更多外籍民眾輕鬆享受天然中草藥的好處，淨冠方技轉順天堂後，將以保健食品在美國販售。

順天堂總經理莊武璋指出，淨冠方成功上市不僅是中醫藥界的里程碑，更是對全球健康的重大貢獻；這次與陽明交大合作，將淨冠方推向國際，能讓歐美等非華人區域更瞭解中草藥，也能幫助預防流感、COVID-19等、提升免疫的好處。

陽明交大 中醫 美國

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